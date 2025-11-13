Aktualizacja: 13.11.2025 22:54 Publikacja: 13.11.2025 22:16
Łukasz Plutecki
Materiał przygotowany przez firmę ATOMSTORE
Dane jednoznacznie pokazują, że cyfrowe kanały sprzedaży stały się fundamentem relacji handlowych. Jeszcze kilka lat temu wiele przedsiębiorstw dopiero planowało digitalizację sprzedaży. Dziś wdrożenia platform e-commerce to codzienność w firmach produkcyjnych, hurtowniach i sieciach dystrybucyjnych.
Największą zmianą w obszarze B2B jest odejście od prostych platform zamówieniowych na rzecz zintegrowanych ekosystemów. Współczesny klient biznesowy oczekuje nie tylko możliwości złożenia zamówienia online, ale też pełnej obsługi relacji: negocjacji warunków, indywidualnych cenników, kredytu kupieckiego, automatyzacji w obszarze ofertowania czy raportowania danych sprzedażowych.
Platformy e-commerce B2B, takie jak AtomStore, coraz częściej stają się centrum zarządzania relacjami z klientami i procesami sprzedażowymi, łącząc ERP, CRM, systemy logistyczne i płatności w jednym środowisku. Dzięki temu pozwalają podejmować decyzje oparte na danych i automatyzować powtarzalne czynności.
Wzrost znaczenia e-commerce B2B to także efekt zmiany pokoleniowej. Do głosu dochodzą kupujący, dla których świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem działania. Oczekują oni doświadczenia zakupowego zbliżonego do B2C: dostępności oferty 24/7, przejrzystego interfejsu i natychmiastowej reakcji systemu. Firmy, które potrafią przenieść ten poziom wygody do świata B2B, wygrywają walkę o lojalność klientów. Ci, którzy wciąż opierają się na tradycyjnych, manualnych procesach, coraz częściej zostają w tyle.
Równolegle w AtomStore obserwujemy rozwój nowych modeli biznesowych: B2B2C, gdzie producent wspiera partnerów w sprzedaży do klientów końcowych, marketplace’ów branżowych łączących wielu dostawców, czy sprzedaży cross-border, która otwiera firmom drogę do rynków zagranicznych. Wszystkie te modele mają wspólny mianownik – wymagają elastycznych i skalowalnych systemów. Platforma B2B, która potrafi dostosować się do specyfiki branży, struktury organizacyjnej i modeli sprzedaży, staje się zatem strategicznym narzędziem rozwoju.
Materiał przygotowany przez firmę ATOMSTORE
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Materiał przygotowany przez firmę ATOMSTORE
Dane jednoznacznie pokazują, że cyfrowe kanały sprzedaży stały się fundamentem relacji handlowych. Jeszcze kilka lat temu wiele przedsiębiorstw dopiero planowało digitalizację sprzedaży. Dziś wdrożenia platform e-commerce to codzienność w firmach produkcyjnych, hurtowniach i sieciach dystrybucyjnych.
W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie handlu elektronicznego, gdzie konsumenci oczekują szybkości, wygody i...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Choć Polacy produkują coraz więcej śmieci, to jest szansa, że coraz więcej z nich trafi do ponownego użycia. To...
Rosnące koszty energii elektrycznej sprawiają, że coraz więcej firm szuka sposobów na ograniczenie zapotrzebowan...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Ruszyło się na rynku biometanu. Polska Spółka Gazownictwa przyłączyła do sieci dystrybucyjnej pierwszą biometano...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas