Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są kluczowe dla gospodarki, odpowiadając za niemal połowę polskiego PKB (prawie 47 proc.). W czołówce całego sektora znalazły się mikroprzedsiębiorstwa – to one mają największy udział w generowaniu PKB przez firmy (niemal 28 proc.). Tak wynika z najnowszych danych PARP („Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2025”).

To właśnie małe i średnie firmy są podstawowym dostawcą produktów i usług dla lokalnych społeczności. Są także kluczowe dla lokalnego rynku pracy. W MŚP pracuje łącznie 6,9 mln osób, z czego ponad 4,3 mln w samych mikrofirmach. To właśnie te podmioty tworzą aż 42,2 proc. miejsc pracy w całym sektorze MŚP.

Jednocześnie, jak wynika z raportu PARP, dla małych i średnich firm nie brakuje wyzwań. Stoją one chociażby przed koniecznością szybkiej adaptacji do zmieniających się nawyków konsumentów i postępującej cyfryzacji. Ważne jest także zwiększanie bazy klientów i rozwijanie działalności, w tym także skuteczne wychodzenie za granicę.

Aby było to możliwe, niezbędne są działania promocyjne pozwalające dotrzeć do konsumentów z informacją o produktach czy usługach. Tymczasem kampanie reklamowe w mediach i tradycyjnych nośnikach są często nieosiągalne dla firm z sektora MŚP, zwłaszcza gdy mówimy o segmencie mikrofirm, stanowiących aż przeszło 97 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce.

W tym kontekście wsparcie mogą stanowić możliwości, jakie daje przedsiębiorcom internet i dostępne tam narzędzia. Praktyczne dane na ten temat przynosi najnowsze badanie, zrealizowane w sierpniu 2025 r. przez FocalData na zlecenie TikToka. Objęło ono zarówno konsumentów, jak i reklamodawców z sektora MŚP.

Wsparcie w rozwoju

Wnioski z badania pokazują, że dla firm rośnie znaczenie obecności na takich platformach jak TikTok, który umożliwia skuteczne skalowanie biznesu bez konieczności przeznaczania dużych środków na reklamę. Prawie połowa badanych przedstawicieli MŚP (49 proc.) już teraz postrzega TikToka jako efektywne narzędzie promocji. Jak wskazują przedsiębiorcy, w ich ocenie platforma przestała być jedynie medium społecznościowym, a stała się bardzo ważnym narzędziem dla biznesu, które ma istotny wpływ na rozwój polskich firm. Firmy, które aktywnie wykorzystują ten potencjał, odnotowują znaczące korzyści w kluczowych obszarach działalności, od pozyskiwania klientów, przez rozwój produktów, aż po ekspansję na rynki międzynarodowe.

Jednym z bezpośrednich i najważniejszych efektów obecności firmy na TikToku jest zdolność do skutecznego poszerzania bazy klientów i docierania do grup odbiorców, które wcześniej były poza zasięgiem tradycyjnych metod marketingowych.

Według badania ponad połowa ankietowanych firm z sektora MŚP (51 proc.), które korzystają z TikToka, zadeklarowała, że platforma umożliwiła im dotarcie do zupełnie nowych klientów lub całkowicie nowej grupy demograficznej. Co więcej, wsparcie oferowane przez platformę okazuje się skuteczne w praktyce. Aż 75 proc. właścicieli małych i średnich firm zgodziło się ze stwierdzeniem, że narzędzia reklamowe TikToka pomogły im znaleźć nowych odbiorców.

Potwierdzają to dane z badania po stronie konsumentów: ponad 70 proc. użytkowników TikToka w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odkryło na platformie jakąś małą lub średnią firmę. Ten wynik plasuje ją na pierwszym miejscu wśród wszystkich popularnych platform cyfrowych, jako miejsce do odkrywania firm z sektora MŚP. Ta zwiększona widoczność nie jest jedynie pustą statystyką – przekłada się ona na konkretne i mierzalne wyniki biznesowe. Badanie wykazało, że ponad jedna trzecia małych i średnich firm obecnych na TikToku zdobyła nowych klientów lub zanotowała realny wzrost sprzedaży właśnie dzięki swojej aktywności na tej platformie.

Zapytani o platformy, z których korzystali w celach reklamowych w ostatnim półroczu, przedstawiciele MŚP wymieniają TikToka na równi z innymi, znacznie dłużej istniejącymi na rynku mediami społecznościowymi. Jednocześnie prawie połowa respondentów (49 proc.) stwierdziła, że TikTok jest bardziej skuteczny dla ich działalności w porównaniu z innymi platformami.

– Choć TikTok jest na polskim rynku stosunkowo krótko, już staje się istotnym narzędziem wsparcia sprzedaży i promocji dla polskich przedsiębiorców. Dużą rolę odgrywa tu efektywność naszej platformy: co drugi badany przedstawiciel MŚP ocenił, że TikTok jest dla ich biznesu skuteczniejszy niż wiodące platformy cyfrowe, obecne znacznie dłużej na rynku – komentuje Rafał Drzewiecki, country manager TikToka na Europę Środkową.

Odpowiedź na potrzeby konsumentów

Jednocześnie przedsiębiorcy przyznają, że platforma stała się dla nich źródłem bieżącej wiedzy o dynamicznie zmieniających się potrzebach i preferencjach konsumentów. Dzięki temu mogą efektywnie dostosowywać swoje strategie i ofertę do aktualnych trendów, bez potrzeby inwestowania w drogie i czasochłonne badania rynkowe. Ta teza ponownie znajduje potwierdzenie w danych. 46 proc. ankietowanych przedsiębiorców przyznało, że wykorzystało opinie klientów z TikToka do stworzenia nowej oferty lub aktualizacji istniejących produktów.

Co więcej, trendy i kreatywne koncepcje pojawiające się na platformie stają się bodźcem do innowacji. Ponad jedna trzecia ankietowanych przedstawicieli sektora MŚP (33 proc.) przyznała, że stworzyła konkretny produkt lub usługę w oparciu o inspirację lub trend zaobserwowany na TikToku.

Firmy modyfikują również działania komunikacyjne. Robi tak 38 proc. przedsiębiorstw, by efektywniej dotrzeć do pokolenia Z i milenialsów, którzy stanowią znaczną część użytkowników platformy.

– TikTok pozwala firmom obserwować reakcje użytkowników, zbierać informacje zwrotne i adaptować strategie sprzedażowe do aktualnych trendów. To szczególnie ważne dla małych firm, które nie są w stanie zainwestować dużych środków w drogie kampanie reklamowe czy badania rynkowe. TikTok dostarcza im te informacje w czasie rzeczywistym – zauważa Rafał Drzewiecki.

W stronę nowych rynków

Jak pokazują wyniki badania, TikTok może także odgrywać istotną rolę w otwieraniu polskim firmom drzwi na rynki międzynarodowe. W kontekście danych PARP i GUS z 2023 roku, które pokazują, że działalność eksportową prowadzi znikomy odsetek polskich MŚP (tylko 4,9 proc. – 112,1 tys. – sprzedaje produkty poza Polskę, a zaledwie 0,8 proc. – 18,5 tys. – świadczy usługi za granicą), platforma okazuje się narzędziem umożliwiającym dotarcie do globalnej społeczności konsumentów.

Możliwości, jakie daje, znajdują odzwierciedlenie w działaniach przedsiębiorców. Omawiane badanie wykazało, że niemal co trzeci badany przedsiębiorca z sektora MŚP (30 proc.), wskutek inspiracji zaczerpniętych z TikToka, podjął decyzję o rozpoczęciu międzynarodowej sprzedaży produktów.

– TikTok może stanowić świetne uzupełnienie w skutecznej ekspansji zagranicznej dla każdego typu biznesu. W naszym przypadku przy okazji wchodzenia na nowe rynki zagraniczne zawsze aktywnie wykorzystywaliśmy TikToka, jako jeden z kanałów pozyskiwania ruchu i generowania sprzedaży – mówi Piotr Szyszka, CEO Tortli.pl, firmy zajmującej się tworzeniem personalizowanych prezentów.

– Bywały rynki, gdzie TikTok potrafił generować szybciej znacznie lepsze wyniki niż inne kanały marketingowe. A co najważniejsze, był przy tym również bardzo efektywny pod kątem rentowności. Myślenie o TikToku w kontekście swojej strategii marketingowej i ewentualnych ekspansji zagranicznych to dzisiaj must have – uważa Piotr Szyszka.

Platforma stała się również ważnym miejscem, w którym konsumenci poszukują opinii i rekomendacji przed zakupami. Prawie 90 proc. użytkowników TikToka w Polsce przyznaje, że przed zakupem sprawdza opinie innych. A dla przeszło dwóch piątych użytkowników (ponad 40 proc.) to właśnie opinie i oceny innych są najważniejsze przy zakupach online – ważniejsze nawet niż rabaty czy elastyczne opcje zwrotu.

Wymierny wpływ na gospodarkę

Poza wymienionym wcześniej aspektami działalności małych i średnich przedsiębiorstw na TikToku ich aktywność na platformie przekłada się również na znaczący i mierzalny wkład w gospodarkę. Wpływ ten wziął pod lupę raport „The TikTok Effect” ze stycznia 2024 roku, analizujący dane z pięciu europejskich krajów (Niemcy, Francja, Włochy, Niderlandy i Belgia).

Tylko w 2023 roku do PKB tych krajów doszło aż 4,8 mld euro pochodzące z działalności MŚP na TikToku. Działalność ta bezpośrednio przełożyła się również na rynek pracy. Dzięki niej w pięciu badanych krajach powstało ponad 51 tys. miejsc pracy.

Równie znaczący jest bezpośredni wpływ korzystania przez firmy z TikToka na ich wyniki finansowe. W omawianych pięciu krajach w 2023 roku TikTok pomógł małym i średnim przedsiębiorstwom zwiększyć sprzedaż o 3,5 mld euro.

Przedsiębiorcy zwracali również uwagę na korzyści w zakresie budowania relacji wynikające z korzystania z platformy. 73 proc. firm z sektora MŚP korzystających z TikToka twierdzi, że ma on pozytywny wpływ na ich zdolność do nawiązywania bliższych relacji z klientami i pozyskiwania bezpośrednich opinii na temat swoich produktów i usług.

