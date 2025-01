Indonezja przystąpiła do BRICS. A chętnych jest więcej

Polak w miarę dumny z kraju. Gdyby miał emigrować, to do Hiszpanii

Pod względem zadowolenia z miejsca zamieszkania Polacy trafili do grupy narodów, które w miarę dobrze oceniają swój kraj. Mimo to sceptycy wygrywają z zadowolonymi. 55 proc. chciałoby wyemigrować, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów to 45 proc.