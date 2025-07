"Znam Piotra Nisztora tylko ze względu na wywiady, których udzielałem w TV Republika, nie przypominam sobie, w którym roku. Nie jesteśmy na »ty«, nie ma między nami bliskiej relacji [...]. Nigdy nie spotykałem się z nim nieformalnie i nie miałem nigdy żadnego spotkania nieformalnego z redaktorem Piotrem Nisztorem" - zeznał Obajtek.

W marcu 2024 r. Grzegorz Jakubowski złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o krzywoprzysięstwie Piotra Nisztora, który zaprzeczał doniesieniom Onetu, iż jego żona i ojciec zostali zatrudnieni w spółkach Orlenu. Nagrania ujawnione przez Onet wykazały, że mijał się z prawdą. Podobne zawiadomienie złożył w sprawie byłego prezesa Orlenu – Daniela Obajtka.

Daniel Obajtek już odparł zarzuty

Daniel Obajtek odniósł się do sprawy jeszcze w ubiegły piątek. "Jeżeli chodzi o zarzuty: wytłumaczyłem wszystko w prokuraturze. Nagrania są zmontowane. Co do drugiego: wycofanie jednego numeru tygodnika 'Nie' uważam jak najbardziej za stosowane, bo obrażało uczucia religijne, krzyż i Świętego Jana Pawła II. Jeżeli za to mają mi uchylić immunitet, to jestem z tego dumny" - napisał na platformie X.

Do wpisu dołączone jest zdjęcie okładki tego numeru tygodnika „Nie”, który Obajtek polecił wycofać. "Takimi zarzutami tylko się ośmieszacie" - napisał.