Adwokaci i radcowie dostaną więcej pieniędzy za "urzędówki". Minister sprawiedliwości znów podwyższa stawki

W czwartkowej „Rzeczpospolitej” pisaliśmy, że warszawska adwokatura rozważa protest w przypadku niepodniesienia przez ministra sprawiedliwości stawek za „urzędówki”. Dziekan warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska wyrażała nadzieję, że minister podniesie je i nie zajdzie konieczność wstrzymania się z wyznaczeniem obrońców z urzędu. Już następnego dnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty rozporządzeń dotyczących wynagrodzeń pełnomocników w sprawach cywilnych. Jest ich aż cztery – oddzielne dla adwokatów i radców prawnych, oddzielne dla spraw z wyboru i urzędu.

W pierwszym z wymienionych przypadków określone są jedynie koszty zastępstwa procesowego zasądzane od strony przegranej w danej kategorii spraw (prócz tego pełnomocnik dostaje wynagrodzenie, na jakie umówił się z klientem). W tych drugich – płaci co do zasady Skarb Państwa i jest to całe wynagrodzenie otrzymywane są „urzedówkę”. Co prawda w rozporządzeniach wskazano tylko minimalne stawki, które mogą być podniesione aż 6-krotnie w przypadku większego skomplikowania i nakładu pracy, ale z doświadczeń adwokatów i radców prawnych wynika, że sądy bardzo sporadycznie korzystają z tej możliwości.

Wynagrodzenia dla adwokatów i radców za sprawy z urzędu. Stawki podniesione w 15 kategoriach spraw – 11 o 100 proc. w 4 o 50 proc.

Zgodnie z treścią projektowanych rozporządzeń, dwukrotne podniesienie wynagrodzeń ma dotyczyć spraw: