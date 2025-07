Władze USA zapowiedziały, że „przeprowadzą dokładne dochodzenie i będą nadal wdrażać środki bezpieczeństwa, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości”.

Oprócz próby podszywania się pod Rubio, w ostatnim czasie miało miejsce kilka innych przypadków podszywania się pod wysokich rangą urzędników USA. W maju ktoś włamał się do telefonu szefowej sztabu Białego Domu Susie Wiles i zaczął dzwonić i wysyłać wiadomości do senatorów, gubernatorów i dyrektorów firm, podając się za Wiles. O włamaniu informował dziennik „Wall Street Journal”. Incydent ten spowodował wszczęcie śledztwa przez Biały Dom i FBI, chociaż prezydent Donald Trump zbagatelizował jego znaczenie, mówiąc, że Wiles jest „niesamowitą kobietą”, która „poradzi sobie z tym”.

Cyberprzestępcy podszywają się pod polityków. AI im pomaga

W marcu ówczesny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Michael Waltz nieumyślnie dodał dziennikarza do grupowej rozmowy na Signalu, w której omawiano wysoce poufne plany ataku USA w Jemenie. Incydent ten przyczynił się do dymisji Waltza i ograniczenia powszechnego stosowania aplikacji do spotkań grup zajmujących się bezpieczeństwem narodowym. Rubio został następnie mianowany doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Trumpa.

W maju FBI wydało ostrzeżenie przed osobami, które podszywają się pod wysokich rangą urzędników w ramach „trwającej złośliwej kampanii SMS-owej i głosowej”, której celem są inni wysocy rangą przywódcy rządowi i ich kontakty. Według FBI działania te opierały się na wiadomościach głosowych generowanych przez sztuczną inteligencję i prawdopodobnie miały na celu wyłudzenia. „Jeśli otrzymacie wiadomość rzekomo od wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego” – ostrzegło wówczas FBI – „nie zakładajcie, że jest ona autentyczna”.