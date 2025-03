Czy na grupę na Signalu wysyłano plany wojny z Huti?

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt we wtorek przekonywała, że na grupie na Signalu „nie przesyłano żadnych niejawnych materiałów”. Również sekretarz obrony USA zapewniał, że nie przesyłał żadnych szczegółów dotyczących operacji wojskowej w Jemenie. Goldberg przedstawia jednak inną wersję zdarzeń – z jego relacji wynika, iż Hegseth wysłał listę celów planowanego ataku USA i środki, jakie miały być użyte do ataku na grupę. Goldberg nie ujawnił jednak tych informacji w swoim artykule, podkreślając, że mogłoby to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa USA.

Leavitt poinformowała, że Biały Dom prowadzi obecnie dochodzenie mające wyjaśnić, w jaki sposób Goldberg został przypadkowo dodany do konwersacji z udziałem przedstawicieli administracji USA.

Trump miał rozmawiać z Waltzem o całej sprawie 24 marca, tuż po publikacji „The Atlantic” – podają dwa źródła znające kulisy rozmowy. Waltz jak dotąd nie skomentował całej sprawy.