– Było lekkomyślne nie sprawdzić, kto uczestniczy w konwersacji. Było lekkomyślne prowadzić tę konwersację na Signalu. Nie możemy mieć lekkomyślnego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego – przekonuje rozmówca „Politico”. Inna osoba z kręgu Białego Domu wyraża się dosadniej: „Wszyscy w Białym Domu mogą się zgodzić co do jednego: Mike Waltz jest p...m idiotą”. Ta sama osoba nie spodziewa się, by cała sprawa zaszkodziła administracji Trumpa – jak twierdzi, jedyną konsekwencją może być utrata stanowiska przez Waltza.

Mike Waltz na razie może liczyć na poparcie Donalda Trumpa? Mike Johnson go broni

Trzecia osoba znająca kulisy sprawy twierdzi, że Trump rozmawiał już z Waltzem o sprawie – i na razie Biały Dom będzie stał po stronie doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. W poniedziałek wieczorem rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, że prezydent ufa swoim współpracownikom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, w tym Waltzowi. Dalszych komentarzy Biały Dom odmawia.

Czwarte źródło „Politico” mówi, że los Waltza zależy dziś wyłącznie od Donalda Trumpa i od tego, jak oceni on całą sytuację. Ten rozmówca zwraca uwagę, że w konwersacji na Signalu brało udział wielu przedstawicieli administracji.

Przeciwny dymisji Waltza jest m.in. spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. – Jest wyjątkowo predestynowany do zajmowania tego stanowiska. Jest godny zaufania. Został stworzony do tej pracy, mam do niego pełne zaufanie – powiedział Johnson w rozmowie z „Politico”.