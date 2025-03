Internet to przestrzeń publiczna, a to, co w nim zamieszczamy, może trafić do osób, do których nie chcemy, żeby trafiło. I owszem, Signal to komunikator zapewniający dość dużą dyskrecję. Ale, jak widać na przykładzie incydentu z „The Atlantic”, nie na tyle dużą, by chronić przed sytuacją, w której do rozmowy najważniejszych osób w państwie dodana zostanie przypadkowa osoba z listy kontaktów doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie chroni też przed sytuacją, w której jedna z kilkunastu osób uczestniczących w konwersacji np. zgubi telefon z aplikacją, za pomocą której decyduje o losach świata. Nieprzypadkowo systemy do wymiany informacji niejawnych są systemami całkowicie zamkniętymi.

Ludzie, w rękach których są losy świata i którzy dysponują arsenałem atomowym zdolnym zakończyć historię naszej cywilizacji, nie przerobili tego, czego staram się nauczyć 12-latka

Edukacja cyfrowa, lekcja numer jeden: W internecie nie jesteś sam

To w ogóle jedna z pierwszych lekcji, jakich powinno udzielać się w ramach edukacji cyfrowej. Możesz używać nowych technologii, będąc zupełnie sam, ale w momencie, gdy zaczynasz ich używać, nie jesteś już sam. Nie rozumie tego wiele dzieci. I, jak się okazuje, paru przedstawicieli administracji Donalda Trumpa, którzy biorą się do budowy nowego światowego ładu. Strach się bać.