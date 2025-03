Nie jestem pewien, czy prezydent jest świadom, jak niespójne będzie to z aktualnym przekazem ws. Europy J.D. Vance o planowanym ataku na Jemen

Wątpliwości Vance’a są związane z faktem, że na ewentualnym zaprzestaniu ataków Hutich na statki na Morzu Czerwonym bardziej skorzysta Europa niż USA, co będzie niezgodne z przekazem administracji Trumpa, która podkreśla, że Europa musi „przestać jeździć na gapę” i korzystać z siły militarnej USA bez wystarczających inwestycji we własną obronność.

Pete Hegseth i J.D. Vance o „pasożytnictwie” Europy. „To żałosne”

„Nie jestem pewien, czy prezydent jest świadom, jak niespójne będzie to z aktualnym przekazem ws. Europy. Jest dalsze ryzyko, że będziemy obserwować umiarkowany lub poważny wzrost cen ropy. Zamierzam popierać konsensus wypracowany przez ten zespół i zachowam swoje wątpliwości dla siebie. Ale jest silny argument za tym, by opóźnić to (atak na Jemen – red.) o miesiąc, wykonać pracę informacyjną dotyczącą tego, dlaczego to jest ważne (...)” – podkreślił Vance.

Sekretarz obrony USA, Pete Hegseth, w odpowiedzi na wątpliwości Vance’a stwierdza, że je rozumie, ale dodaje, iż opóźnienie ataków o miesiąc niewiele zmieni, a stworzy ryzyko, że informacja wycieknie, a administracja zacznie być postrzegana jako niezdecydowana lub że ataki takie rozpocznie Izrael i USA „nie będą ich prowadzić na swoich warunkach”.

„Jeśli uważasz, że powinniśmy to zrobić, zróbmy to. Po prostu nienawidzę tego, że znów ratujemy Europę” – podsumowuje Vance. W odpowiedzi Hegseth pisze, że „całkowicie podziela nienawiść do pasożytnictwa Europy”. „To żałosne” – dodaje.