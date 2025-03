Dziennikarz włączony do czatu najwyższych władz USA. Poznał plany ataku na Hutich

Szef „The Atlantic” pisze, że nikt nie zwrócił uwagi na jego opuszczenie grupy, nikt nie pytał go o tożsamość ani o to, jak w grupie się znalazł. Uczestnicy grupy także nie zareagowali na skierowane do nich bezpośrednio przez Goldberga pytania, w których dociekał m.in., czy jej uczestnicy wiedzieli o jego udziale i czy regularnie używają tego kanału do „delikatnych” dyskusji. Nikt nie odpowiedział.

Pytania te trafiły także do Briana Hughesa, rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego

„Wygląda na to, że jest to autentyczny łańcuch wiadomości” – napisał Hughes. „Wątek jest demonstracją głębokiej i przemyślanej koordynacji polityki między wyższymi urzędnikami. Trwający sukces operacji Huti pokazuje, że nie było żadnych zagrożeń dla wojsk ani bezpieczeństwa narodowego”. Rzecznik dodał, że trwa sprawdzanie, w jaki sposób przypadkowo dodano do czatu postronną osobę.



Ekspert: Podstawa do działań dyscyplinarnych

Goldberg pisze, że Waltz i inni uczestnicy grupy wykorzystali kanał, który służy do omawiania spotkań i kwestii logistycznych, do rozmowy o operacji sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, co naruszało politykę rządu i prawo. Dołączenie do rozmowy postronnego to kolejne problemy związane z naruszeniem bezpieczeństwa i przekazanie informacji poufnych osobie, która otrzymać ich nie powinna, a to stanowi kwintesencję przecieku.



Jason R. Baron, profesor na University of Maryland i były dyrektor ds. sporów sądowych w National Archives and Records Administration,podkreśla, że zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji obowiązującymi w Białym Domu i agencjach federalnych, wszystkim pracownikom rządowym zabrania się korzystania z aplikacji do przesyłania wiadomości elektronicznych, takich jak Signal, w celach służbowych, chyba że wiadomości te zostaną niezwłocznie przesłane lub skopiowane na oficjalne konto rządowe.