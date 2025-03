Czym jest Signal? Komunikator w sercu amerykańskiego skandalu

Amerykański dziennikarz ujawnił, że przypadkowo dodano go do grupowego czatu na komunikatorze Signal. Obecni na nim wysocy rangą członkowie administracji USA dyskutowali m.in. o tajnych planach ataków wojskowych. Wyjaśniamy, czym jest komunikator Signal i co go wyróżnia.