Skarga na przewlekłość dotyczy różnych etapów

– Nierzadko skarga na przewlekłość dotyczy jakiegoś etapu postępowania i sąd, np. SN nie ma informacji czy już nie była składana podobna skarga na wcześniejszym etapie sprawy, czy skarżącemu nie zasądzono za przewlekłość jakiejś sumy pieniężnej, i to przemawia za badaniem tylko tego zaskarżonego etapu sprawy – wyjaśnia prezes Izby Nadzwyczajnej Krzysztof Wiak.

Drugie stanowisko jest takie, że sąd, orzekając, czy doszło w sprawie do przewlekłości, jest zobowiązany do wzięcia pod uwagę czasu trwania całego postępowania w sprawie, a nie jedynie długości trwania sprawy na jej danym etapie (badanie pełne). Musi zatem uwzględniać łączny dotychczasowy czas trwania postępowania od chwili jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi (względnie zakończenia postępowania, jeżeli nastąpiło wcześniej), niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona.

Państwo odpowiada za całe postępowanie

Ku temu stanowisku przychyla się prof. Maciej Gutowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, adwokat: – Moim zdaniem, sensowna wykładnia powinna uwzględniać, że ochronie podlega prawo uczestnika sprawy sądowej do rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie. Wymaga ona zbadania poprawności całego dotychczasowego postępowania do czasu złożenia skargi na przewlekłość. Państwo odpowiada za całe to postępowanie, a nie tylko za jego wadliwe etapy. Oczywiście, to skarżący poddaje ocenie sądu to, co w jego ocenie jest przewlekłe (etap lub całość). Ale sąd korygować tego nie powinien według swojego uznania.

Sygnatura akt I NSP 195/25