Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że przed dekadą do sądów (okręgowych i apelacyjnych) wpłynęło łącznie 18 105 skarg z tytułu przewlekłości postępowań. Łączna suma zasądzonych wówczas kwot wyniosła blisko 5 mln zł. Chodzi zarówno o sprawy karne i o wykroczenia, jak i cywilne (w tym dotyczące ubezpieczeń, pracy i gospodarcze). W ubiegłym roku było ich już prawie dwa razy mniej – tylko 9495. O ile długość postępowań karnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat utrzymywała się na mniej więcej podobnym poziomie, to w sprawach cywilnych od 2011 roku czas oczekiwania na wyrok sądu pierwszej instancji wzrósł o blisko 70 proc. Paradoksalnie jednak wzrost czasu trwania procesów jest odwrotnie proporcjonalny do liczby składanych skarg na przewlekłość postępowania.

– Obniżenie wpływu skarg dotyczących spraw cywilnych niemal o połowę może być wynikiem kilku czynników. Przykładowo negatywnego stosunku pełnomocników profesjonalnych do dalszego przedłużenia postępowania głównego. Skarga wywołuje uruchomienie incydentalnego postępowania, które według ustawy powinno trwać do dwóch miesięcy, lecz w praktyce trwa dłużej. W efekcie skutkuje przedłużeniem całego postępowania. Możliwe też, że to efekt racjonalizacji zachowań w kontekście oczekiwanego rozstrzygnięcia, a nawet okresu pandemii Covid-19 – tłumaczy prof. Ewa Bagińska z Uniwersytetu Gdańskiego, członek European Group on Tort Law.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Skarga na przewlekłość oddala rozstrzygnięcie w sprawie głównej

Choć zgodnie z ustawą o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki sąd może z powodu przewlekłości zasądzić na rzecz strony maksymalnie 20 tys. zł, to średnio zasądzana wysokość odszkodowań jest znaczenie niższa. W ubiegłym roku nieco wzrosła, ale nadal jest to średnio 3381 zł