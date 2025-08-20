Aktualizacja: 20.08.2025 07:31 Publikacja: 20.08.2025 07:11
Graham rozmawiał z Trumpem we wtorek rano. Senator od miesięcy namawia prezydenta do poparcia przygotowanej przez siebie ustawy, która nałożyłaby 500-procentowe cła na towary sprowadzane z krajów świadomie kupujących rosyjską ropę i inne rosyjskie surowce, dzięki czemu Moskwa zdobywa środki na prowadzenie wojny przeciw Ukrainie. Celem ustawy jest wywarcie maksymalnej presji na Rosję, by zmusić ją do negocjacji pokojowych.
Projekt ustawy przygotowanej przez Grahama i senatora Partii Demokratycznej Richarda Blumenthala cieszy się poparciem 85 z 100 amerykańskich senatorów. Jak dotąd jednak Trump nie poparł tego projektu. Kierownictwo Partii Republikańskiej oświadczyło, że nie nada biegu projektowi, dopóki Trump nie da dla niego zielonego światła.
Teraz, w rozmowie z AP Graham mówi, że jeśli proces pokojowy nie będzie zmierzał we właściwym kierunku, wówczas trzeba zacząć realizować „Plan B”. Ze słów Grahama wynika, że ustawa z nowymi sankcjami wobec Rosji mogłaby być procedowana we wrześniu, gdy amerykański Senat wróci do pracy po letniej przerwie.
Graham rozmawiał z Trumpem mniej niż 24 godziny po szczycie w Białym Domu, gdzie prezydent USA spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi przywódcami. W trakcie szczytu Trump dzwonił do Władimira Putina. Prezydent USA poinformował, że Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a także zapowiedział, że wkrótce może dojść do spotkania Putina z Zełenskim, po których miałby odbyć się szczyt trójstronny Zełenski–Putin–Trump
Lindsey Graham, senator Partii Republikańskiej
Senator Partii Republikańskiej podkreślił, że jeśli Putin nie podejmie działań zmierzających do porozumienia pokojowego, wówczas „Trump zmiażdży (rosyjską) gospodarkę”. – Bo to, co mówisz, musisz mówić poważnie – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami.
Współautor ustawy z nowymi sankcjami wobec Rosji, Richard Blumenthal wyraża sceptycyzm co do dobrych intencji Władimira Putina. Jak zauważa, przywódca Rosji nie złożył żadnych wiążących deklaracji. – Jedyny sposób na sprowadzenie Putina do stołu (negocjacyjnego) to pokazanie siły. Putin rozumie siłę i presję – mówił Blumenthal.
Graham, pytany o to, czy ustawa nakładająca sankcje na kraje handlujące z Rosją może być procedowana bez poparcia Donalda Trumpa, odparł że „najlepiej zrobić to” z prezydentem USA.
– Dojdziemy do momentu, w którym, jeśli będzie jasne, że Putin nie zamierza dążyć do pokoju, wówczas prezydent Trump będzie musiał wrócić do tego, co powiedział, że zrobi – stwierdził senator. – A najlepiej zrobić to z błogosławieństwem Kongresu – dodał.
Przyjęcie ustawy przygotowanej przez Grahama i Blumenthala oznaczałoby, że 500-procentowe cła zostałyby nałożone na towary importowane m.in. z Chin i Indii, największych odbiorców rosyjskiej ropy.
Francuski prezydent Emmanuel Macron po szczycie w Białym Domu mówił, że choć Trump wierzy, iż Putin jest gotów na zawarcie porozumienia pokojowego, to – jeśli proces pokojowy załamie się – wówczas w grę wchodzą kolejne sankcje.
