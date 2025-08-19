Aktualizacja: 19.08.2025 22:28 Publikacja: 19.08.2025 12:05
Warszawa, 21.03.2025. Członek Krajowej Rady Sądownictwa Marek Jaskulski w drodze na briefing prasowy
Foto: Leszek Szymański/PAP
Niestety nie dostałem tych kluczy od kierownictwa KRS, a zgodnie z ustawą to właśnie KRS zapewnia obsługę administracyjną rzecznika. Niestety odpowiednie pomieszczenia nie zostały nam do tej pory udostępnione.
Trzeba być konsekwentnym. Ponowiłem wezwanie do udostępnienia biura. Przede wszystkim jednak chodzi o dostęp do akt spraw dyscyplinarnych. Jeśli go nie uzyskam do określonego w piśmie terminu, czyli do 19 sierpnia, to złożę zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 k.k. (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego) oraz 276 k.k. (ukrywanie dokumentów).
Mam dostęp do tych akt, które zostały zdigitalizowane. Staramy się obejść obstrukcyjne działania KRS i w sprawach pilnych poszukujemy informacji bezpośrednio w sądach okręgowych czy apelacyjnych.
KRS nie uzasadnia tego. Nie mamy żadnego wyjaśnienia od przewodniczącej Dagmary Pawełczyk-Woickiej. A przepisy zarówno ustawy o KRS, jak i u.s.p. nakazują Radzie zapewnienie pełnej obsługi i finansowanie biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów.
Niektórzy sędziowie zapewne by tego chcieli. Zapewniam jednak, że ja z łomem czy wytrychem nie będę szedł do siedziby KRS. Tego typu działania nie uspokoiłyby sytuacji w sądownictwie, a na tym bardzo mi zależy. Liczę cały czas na pokojowe rozwiązanie sprawy i mam nadzieję, że KRS w końcu zacznie z nami współpracować.
Pełną treść wywiadu z sędzią Mariuszem Ulmanem opublikujemy w środę na Rp.pl oraz w „Rzeczpospolitej”.
