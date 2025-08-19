Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nowy rzecznik dyscyplinarny sędziów: Zawiadomię prokuraturę, jeśli KRS nie wyda akt

Jeśli do 19 sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa nie udostępni nam akt spraw dyscyplinarnych sędziów, to złożę zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa ukrywania dokumentów i nadużycia uprawnień - zapowiada Mariusz Ulman, nowy rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.

Publikacja: 19.08.2025 12:05

Nowy rzecznik dyscyplinarny sędziów: Zawiadomię prokuraturę, jeśli KRS nie wyda akt

Warszawa, 21.03.2025. Członek Krajowej Rady Sądownictwa Marek Jaskulski w drodze na briefing prasowy

Foto: Leszek Szymański/PAP

Mateusz Mikowski

Czy dostał pan już klucze do swojego biura w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa?

Niestety nie dostałem tych kluczy od kierownictwa KRS, a zgodnie z ustawą to właśnie KRS zapewnia obsługę administracyjną rzecznika. Niestety odpowiednie pomieszczenia nie zostały nam do tej pory udostępnione.

Czytaj więcej

Przemysław Radzik, Piotr Schab
Sądy i trybunały
Szefostwo KRS donosi na Adama Bodnara

Wezwał pan szefową KRS do udostępnienia pomieszczeń do pracy do początku sierpnia pod rygorem zgłoszenia możliwości popełnienia przestępstwa. Czy będzie zawiadomienie do prokuratury?

Trzeba być konsekwentnym. Ponowiłem wezwanie do udostępnienia biura. Przede wszystkim jednak chodzi o dostęp do akt spraw dyscyplinarnych. Jeśli go nie uzyskam do określonego w piśmie terminu, czyli do 19 sierpnia, to złożę zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 k.k. (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego) oraz 276 k.k. (ukrywanie dokumentów).

Czyli nie ma pan jeszcze dostępu do akt postępowań dyscyplinarnych?

Mam dostęp do tych akt, które zostały zdigitalizowane. Staramy się obejść obstrukcyjne działania KRS i w sprawach pilnych poszukujemy informacji bezpośrednio w sądach okręgowych czy apelacyjnych.

Jak KRS uzasadnia odmowę wydania akt i prowadzenia obsługi administracyjnej?

KRS nie uzasadnia tego. Nie mamy żadnego wyjaśnienia od przewodniczącej Dagmary Pawełczyk-Woickiej. A przepisy zarówno ustawy o KRS, jak i u.s.p. nakazują Radzie zapewnienie pełnej obsługi i finansowanie biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Piotr Schab w marcu 2024 r.
Sądy i trybunały
Piotr Schab: Nikt nie ma prawa łamać mojej kadencji

Póki co jednak nie macie kluczy ani do pomieszczeń, ani do szaf z aktami. Czy bierze pan pod uwagę otwieranie szaf w KRS siłą, aby dostać się do akt spraw dyscyplinarnych?

Niektórzy sędziowie zapewne by tego chcieli. Zapewniam jednak, że ja z łomem czy wytrychem nie będę szedł do siedziby KRS. Tego typu działania nie uspokoiłyby sytuacji w sądownictwie, a na tym bardzo mi zależy. Liczę cały czas na pokojowe rozwiązanie sprawy i mam nadzieję, że KRS w końcu zacznie z nami współpracować.

Pełną treść wywiadu z sędzią Mariuszem Ulmanem opublikujemy w środę na Rp.pl oraz w „Rzeczpospolitej”.

Czytaj więcej

Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Sądy i trybunały
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądownictwo Dyscyplinarne Sędziowie Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) Sądy Powszechne

Czy dostał pan już klucze do swojego biura w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa?

Niestety nie dostałem tych kluczy od kierownictwa KRS, a zgodnie z ustawą to właśnie KRS zapewnia obsługę administracyjną rzecznika. Niestety odpowiednie pomieszczenia nie zostały nam do tej pory udostępnione.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Sądy i trybunały
Plan ministra Żurka na reaktywację KRS. Konstytucjonalista: nielegalne działanie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Grodzenie jeziora - czy jest legalne? Prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo powszechnego korzys
Prawo w Polsce
Czy można zagrodzić jezioro? Wody Polskie wyjaśniają
Manicure hybrydowy
Prawo dla Ciebie
Zamieszanie z hybrydowym manicure. Klienci zestresowani. Eksperci wyjaśniają
Kiedy dokładnie należy otworzyć testament i kto powinien to zrobić?
Spadki i darowizny
Kiedy dokładnie należy otworzyć testament i kto powinien to zrobić?
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
Prezydent RP Karol Nawrocki
Prawo w Polsce
Dwa projekty ustaw u prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o płacenie gotówką
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie