Komentarz Partnera Cyklu: BIG InfoMonitor

Zamrożenie faktur ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową firm z tego sektora – co potwierdza prawie połowa uczestników naszego badania dotyczącego wzajemnych rozliczeń w biznesie. Opóźnione płatności od kontrahentów niejednokrotnie blokują sprawne działanie przedsiębiorcy – obniżają płynność finansową, ograniczają inwestycje i regulowanie własnych zobowiązań. Co przekłada się na tendencje wzrostowe w danych gromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, a także zwiększenie skali niespłacanych na czas zobowiązań bankowych odnotowywany w bazie BIK.

W budownictwie każdego roku przybywa firm niezdolnych do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Obecnie ponad 51,4 tys. przedsiębiorstw zmaga się z problemami zadłużenia względem banków, kontrahentów i dostawców usług. Na koniec kwietnia wartość przeterminowanych długów budownictwa, obejmujących zarówno zobowiązania pozakredytowe, jak i kredytowe, wyniosła około 5,8 mld zł.

Niepokojący trend spadku liczby transakcji na rynku mieszkaniowym wyraźnie odbił się na kondycji całego rynku budowlanego. Mniejszy popyt na nieruchomości oznacza również mniejszą liczbę zleceń dla firm związanych z szeroko pojętą branżą remontowo-budowlaną. Nasze dane wskazują, że w ciągu ostatniego roku zaległe zadłużenie firm świadczących usługi wykończeniowe wzrosło o 13,6 mln zł, osiągając na koniec kwietnia poziom blisko 504 mln zł. Obecnie około 14,3 tys. podmiotów ma status niesolidnych płatników na rynku. Trudności finansowe nie oszczędzają również producentów – zauważalny wzrost przeterminowanych płatności odnotowano m.in. wśród zakładów wytwarzających farby, tapety czy parkiety. Ich sytuację dodatkowo pogarszają rosnące koszty energii, surowców oraz transportu.

Wzrost cen materiałów budowlanych i surowców, takich jak stal, drewno czy beton, utrudniają planowanie budżetów i realizację inwestycji, stanowiąc jedno z wielu wyzwań dla sektora. Kolejnym istotnym problemem jest niedobór wykwalifikowanej kadry – brak specjalistów, wysokie koszty szkoleń oraz niska motywacja do pracy w sektorze wpływają na tempo i jakość realizowanych projektów. Dodatkowo, nowo wprowadzone standardy bezpieczeństwa zmuszają firmy do inwestycji w szkolenia oraz technologie, które umożliwiają spełnienie rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa na budowach. Branża budowlana stoi również przed koniecznością dostosowania się do regulacji ESG oraz norm unijnych w zakresie ochrony środowiska, raportowania niefinansowego i redukcji emisji CO2.

Rosnący poziom przeterminowanych zobowiązań jest zatem efektem nie tylko spadku zamówień z rynku pierwotnego oraz rosnącej konkurencji zagranicznej, ale również rosnących kosztów produkcji, które stanowią istotne obciążenie dla tego sektora. Wysokie ceny energii – przede wszystkim gazu i prądu – oraz drożejące surowce mają ogromny wpływ na rentowność. Dynamika zmian w łańcuchach dostaw oraz wzrost kosztów transportu, związany z podwyżkami cen paliw, jeszcze bardziej zwiększają koszty. Wzrost zaległości płatniczych i trudności w wychodzeniu ze spirali zadłużenia stają się poważnym wyzwaniem dla wielu firm w branży budowlanej. Z tego względu ocena wiarygodności płatniczej kontrahentów zyskuje na znaczeniu i staje się obecnie nieodłącznym elementem podejmowania bezpiecznych decyzji biznesowych.

Zapewnienie transparentności transakcji finansowych minimalizuje ryzyko podejmowania niekorzystnych decyzji, co bezpośrednio przekłada się na stabilność finansową przedsiębiorstw. W dzisiejszych turbulentnych czasach wdrażanie proaktywnych metod oraz korzystanie z systemu wymiany informacji gospodarczej i kredytowej stają się niezwykle istotne. Taka praktyka sprzyja utrwalaniu zdrowych mechanizmów biznesowych, a także potwierdza konieczność regularnego sprawdzania wiarygodności płatniczej kontrahentów jako kluczowego elementu strategii zarządzania ryzykiem finansowym.

