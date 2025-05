Aż 85 proc. przedstawicieli firm transportowych biorących udział w badaniu wykonanym na potrzeby BIG InfoMonitor potwierdza, że ma klientów, którym zdarza się płacić po terminie. W praktyce oznacza to, że około 60 proc. z nich boryka się z opóźnieniami w płatnościach sięgającymi miesiąca, a jedna na trzy firmy transportowe czeka na uregulowanie faktur dłużej niż dwa miesiące. Taki stan rzeczy ma bezpośredni wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw. Co dziesiąta firma wskazuje, że opóźnione płatności zdecydowanie wpływają na jej kondycję płatniczą, a co trzecia dostrzega negatywne skutki w obszarze regulowania własnych zobowiązań, a także w realizacji planów inwestycyjnych.

Efekty problemów branży TSL widzimy w naszych bazach. W ostatnim roku do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK trafiło 2535 nowych niesolidnych płatników z tego sektora gospodarki, co w sumie przekłada się na 40 099 firm z problemami płatniczymi. Mają łącznie do oddania bankom, dostawcom usług i kontrahentom ponad 3,2 mld zł zaległych zobowiązań, co oznacza wzrost o ponad 57 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem (III 2024). Na jednego przedsiębiorcę przypada 80 331 zł zaległych zobowiązań. Co najbardziej niepokojące, w branży transportowej jest wysoki odsetek firm z problemami finansowymi – blisko 9 proc., a to oznacza, że co jedenasty potencjalny partner biznesowy ma kłopoty finansowe, które mogą zagrozić stabilności firm, z którymi współpracuje.

Nawiązanie współpracy z niesprawdzonymi kontrahentami niesie za sobą nie tylko ryzyko strat finansowych związanych na przykład z brakiem zapłaty, ale też problemy prawne, jeśli okaże się on oszustem. To wszystko rzutuje na reputacji firmy, która traci wiarygodność przez nierzetelnych partnerów, co z kolei utrudnia pozyskiwanie nowych zleceń.

Najskuteczniejsze i najczęściej stosowane przez przedsiębiorców sposoby weryfikacji wiarygodności to sprawdzenie firmy w CEIDG, KRS, a także urzędzie skarbowym i ZUS. Przedsiębiorcy korzystają również z wywiadowni oraz sprawdzają firmy w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Informacje zawarte w naszej bazie dłużników stanowią wiarygodne źródło danych na temat rzetelności płatniczej potencjalnego kontrahenta. Raport o firmie z BIG InfoMonitor dostarcza istotnych informacji o tym, czy przyszły partner ma niespłacone długi. Może zawierać również informacje o zadłużeniu podmiotu wobec banków, pochodzące z baz BIK i ZBP. Dodatkowo raport może uwzględniać Wskaźnik Ryzyka MŚP, który pomaga ocenić wiarygodność płatniczą mniejszych przedsiębiorstw, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. O ile mali przedsiębiorcy mogą sobie pozwolić na ręczne sprawdzanie przyszłych partnerów biznesowych, o tyle przy zawieraniu setek czy tysięcy kontraktów miesięcznie byłoby to nieefektywne. Dlatego korporacje mogą skorzystać z automatyzacji procesu weryfikacji kontrahentów w ramach współpracy z BIG InfoMonitor. Co więcej, dane finansowo-płatnicze mogą być wzbogacone o informacje z wywiadowni gospodarczej – takie, które potwierdzą zarówno poprawność danych podmiotu, jak i jego kondycję. Chodzi m.in. o sprawdzenie, czy firma nie jest w procesie upadłości, postępowania naprawczego, nie figuruje na listach sankcyjnych ani nie ma wątpliwych powiązań personalnych lub biznesowych. Proces pozyskiwania danych może być maksymalnie zautomatyzowany dzięki możliwości masowego pobierania raportów z wykorzystaniem API. Klienci mogą pobierać raporty także korzystając z sytemu Biznes BIG.pl. Tylko kilka kliknięć wystarczy, aby upewnić się, że firma, której udziela się kredytu kupieckiego, to wiarygodny partner.

Partner cyklu