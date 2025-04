Era HR bez technologii dobiegła końca – twierdzą eksperci Polskiego Forum HR, zwracając uwagę na przyspieszoną cyfryzację i automatyzację funkcji HR z coraz większym udziałem sztucznej inteligencji. – Wykorzystanie sztucznej inteligencji staje się nową normą w HR – ocenia Anna Wicha, prezes PFHR, dodając, że innowacje technologiczne obejmują wiele obszarów w HR.

Pomagają np. zwiększać efektywność rekrutacji (ułatwiając komunikację z kandydatami, a także szybką weryfikację ich kompetencji), wspierają procesy onboardingu, czyli wdrażania nowych pracowników, i automatyzują procesy kadrowo-płacowe. Znaczenie nowych technologii w pracy specjalistów HR potwierdza opublikowany pod koniec ub. roku raport PFHR, HR Tech Changer.

AI wskaże kandydata

Jak wynika z raportu PFHR, w listopadzie zeszłego roku niemal wszyscy badani profesjonaliści HR (92 proc.) korzystali w codziennej pracy z przeznaczonych specjalnie dla nich narzędzi technologicznych. Przy czym 53 proc. uczestników badania sięgało po narzędzia z rozwiązaniami AI. – Nasz raport pokazuje, że aż 63 proc. dostępnych na polskim rynku narzędzi HR Tech opiera swoje działanie na sztucznej inteligencji, co podkreśla jej znaczenie w transformacji branży – zaznacza Przemysław Kadula, członek zarządu Polskiego Forum HR i dyrektor zarządzający platformy rekrutacyjnej Talent Place.

W tym roku odsetek firm sięgających w HR po rozwiązania AI może być jeszcze większy. Według badania firmy rekrutacyjnej Antal 58 proc. pracodawców wykorzystuje sztuczną inteligencję w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Firmy najczęściej wspierają się AI przy tworzeniu treści ogłoszeń i opisów stanowisk (44 proc.), co pozwala im na szybsze przygotowanie atrakcyjnych ofert pracy.

Jedna czwarta pracodawców wykorzystywała też narzędzia AI przy tworzeniu spersonalizowanych wiadomości rekrutacyjnych do kandydatów, co zapewniało im szybsze, a jednocześnie bardziej indywidualne podejście do potencjalnych pracowników (personalizacja w komunikacji z kandydatami to jedno z najważniejszych narzędzi w rekrutacji i budowaniu wizerunku dobrego pracodawcy).

Coraz bardziej powszechna jest też wstępna selekcja kandydatów z użyciem sztucznej inteligencji (z takich rozwiązań korzysta już prawie co piąty z badanych), a w co siódmej firmie AI stoi za automatycznymi odpowiedziami na pytania kandydatów. Jak zaznaczają eksperci Antal, również kandydaci coraz częściej wykorzystują AI, by lepiej dopasować swoje CV do wymagań potencjalnego pracodawcy.

Automat zbada rotację

Jak wykorzystanie HR Tech wygląda w praktyce – wyjaśnia Sylwia Podpłońska, menedżer w Michael Page, gdzie chatbot Koda pomaga pracownikom w wyszukaniu w firmowej bazie danych tych kandydatów, których profil najlepiej wpisuje się w specyfikę danego procesu rekrutacyjnego. Firma korzysta też z zaawansowanego narzędzia, które wysyła kandydatom spersonalizowane wiadomości e-mail i minimalizuje ryzyko trafienia do spamu, a także z oprogramowania, które pozwala szybko przygotować atrakcyjne ogłoszenia o pracy, optymalizując też ich widoczność w wyszukiwarkach.

Jak wynika z badania PFHR, prawie co trzecia firma stosuje też rozwiązania HR Tech w procesie onboardingu nowych pracowników, a systemy HR Tech wspierają zarządzanie wydajnością i zaangażowaniem ludzi – poprzez narzędzia do oceny wyników, ustalania celów i monitorowania postępów. Jak zaznacza Katarzyna Biernacka, szefowa HR w Antal, sztuczna inteligencja jest też przydatna w zarządzaniu talentami; pomaga identyfikować potencjał pracowników, tworzyć spersonalizowane ścieżki rozwoju i rekomendować szkolenia na podstawie analizy umiejętności. Systemy do analityki HR umożliwiają monitorowanie kluczowych wskaźników, takich jak rotacja czy poziom zaangażowania pracowników.

W tegorocznym badaniu Talent Trends agencji zatrudnienia Randstad upowszechnienie się technologii HR, sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyki znalazło się na czele listy najważniejszych trendów, które mają pozytywny wpływ na biznes (wskazane przez 82 proc. szefów HR).

Bariera kosztów

Jak zwraca uwagę Mateusz Żydek, rzecznik Randstad, wdrożenia automatyzacji w HR i narzędzi AI dotyczą przede wszystkim dużych przedsiębiorstw.

– Wprawdzie liderzy HR w Polsce deklarują duże zainteresowanie technologiami, lecz w praktyce większość firm jest dopiero na początku drogi, często ograniczana przez budżety i brak zasobów do wdrażania rozwiązań szytych na miarę – ocenia rzecznik Randstad. Potwierdzają to wyniki badania HR Tech Changer, w którym pytano też firmy o wyzwania w wykorzystaniu narzędzi HR Tech.

Największym okazały się koszty tych narzędzi (56 proc.) a także kwestia zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych (46 proc.). Jak przyznaje Agnieszka Piotrowicz, menedżer People & Culture w Contrain, zaawansowane technologie, w tym zintegrowane systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), platformy analityczne oparte na AI czy rozwiązania automatyzujące różne procesy HR, wiążą się z wyższymi kosztami wdrożenia i utrzymania. Jednak już proste systemy do zarządzania czasem pracy czy rekrutacją – dostępne często w modelu subskrypcyjnym (SaaS) – mogą być całkiem przystępne cenowo także dla mniejszych firm.

Trzecim na liście wyzwań są trudności z wdrożeniem rozwiązań HR Tech (41 proc.). Zdaniem Pawła Fecko, prezesa IPF Global, jednym z głównych wyzwań przy wdrażaniu rozwiązań technologicznych w HR jest konieczność integracji nowych technologii z już istniejącymi systemami w firmie. Wymaga to często dostosowywania infrastruktury IT, co wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz opóźnieniami we wdrożeniu. Problematyczne bywa także przeszkolenie zespołów HR, które nie zawsze są przygotowane do korzystania z zaawansowanych technologii.