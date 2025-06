Ekonomiści o gospodarce: Kupujmy świece i lampy naftowe

Eksperci prognozują spadek inflacji w tym roku do 3,2 proc., a w kolejnych latach jej stabilizację w pobliżu celu Rady Polityki Pieniężnej, czyli 2,5 proc. Spadek inflacji pozwoli ich zdaniem na kolejne obniżki stóp procentowych, o 50 punktów bazowych w tym roku i o 100 punktów bazowych w roku przyszłym.

Stopa bezrobocia będzie się utrzymywać na poziomie jednym z najniższych w Unii Europejskiej w okolicach 2,8 proc. mierzona według metodologii BAEL.

Ekonomiści komentują konsens EKF

W czasie środowej debaty na EKF konsens komentowało kilkunastu ekonomistów i ekonomistek.

- To czego nam potrzeba, a czego dziś nie ma, to strategia rozwoju gospodarczego – przekonywała Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. – Strategii przygotowana ponad podziałami politycznymi – dodała.

Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao przekonywał, że duże znaczenie dla polskiej gospodarki będzie miało planowane połączenia Banku Pekao i PZU. Podmiot, który ma powstać w wyniku tej fuzji będzie dysponował m.in. większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy. Co więcej pieniądze te będą dostępna akurat wtedy gdy kończyć się będzie zasilanie naszej gospodarki pieniędzmi z KPO.

Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, zwrócił uwagę, że konsens EKF został przygotowany przed wyborami prezydenckimi. – Tymczasem ich wynik będzie miał znaczący wpływ na polską gospodarkę – przekonywał Janusz Jankowiak.