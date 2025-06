Znakiem czasu jest, że to sprzęt militarny odpowiada za dużą część wzrostu handlu. Jednak eksport pozostałych towarów, choć mniejszy, również wykazuje stabilny trend wzrostowy i jest już większy niż przed atakiem Rosji. - To stanowi potencjał do dalszego rozwoju relacji handlowych po zakończeniu wojny – napisali analitycy PIE.

Dlaczego aż 26 proc. wzrostu PKB?

Skąd taki wysoki prognozowany wzrost dla Ukrainy? Ten kraj znajduje się dziś na poziomie rozwoju gospodarczego porównywalnym np. z Rumunią w 2007 r., czyli w czasie jej akcesji do wspólnoty. - Asymetria wielkości gospodarek sprawia, że z puntu widzenia całej UE rozszerzenie o Ukrainę będzie miało ograniczony wpływ na PKB - oceniają autorzy raportu.

Warto dodać, że po napaści Rosji Ukraina dokonała reorientacji handlu z obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw na rynki unijne.

W jaki sposób zyska na tym UE?

Na to pytanie pomaga odpowiedzić nawet historia Polski, czyli naszej akcesji do UE. Chodzi głównie o wzrost handlu, obniżenie kosztów transakcyjnych i większą integrację w łańcuchach dostaw. - Po rozszerzeniu w 2004 r. nastąpiła znacząca redukcja kosztów handlu i głębsza integracja rynkowa, co przyczyniło się do wzrostu PKB zarówno w krajach przystępujących, jak i w dotychczasowych państwach członkowskich UE - piszą autorzy powołując się na analizy Komisji Europejskiej.