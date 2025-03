Na pytanie, czy Ukraina powinna zrezygnować z członkostwa w UE, jeśli tego wymagałoby zakończenie wojny, przecząco odpowiedziało 51 proc., a zgodziło się z tym stwierdzeniem jedynie 29 proc. Dziś, kiedy przyszłość relacji transatlantyckich jest niepewna, zdecydowanie więcej Ukrainek i Ukraińców jest gotowych zrezygnować dla pokoju z członkostwa ich kraju w NATO niż w UE.

Te wyniki zapewne nie zaskakują, ale skłaniają do zastanowienia, o co tak naprawdę toczy się wojna, jakie są perspektywy jej zakończenia i jaką rolę powinna i może odegrać UE.

Walka o miejsce Europy w nowym porządku

Sformułowanie „pełnoskalowa inwazja”, używane do opisu działań wojennych rozpoczętych przez Rosję 24 lutego 2022 roku, ma na celu podkreślenie, że wojna toczy się tak naprawdę od 2014 roku, czyli od aneksji Krymu i aktywnego zbrojnego wsparcia prorosyjskich separatystów w Donbasie przez Rosję, ale to z kolei odsyła do przyczyn rosyjskiej agresji, czyli sprzeciwu ukraińskiego społeczeństwa wobec niepodpisania umowy stowarzyszeniowej z UE przez prezydenta Janukowycza. Wojna miała u swoich początków powstrzymać europejskie aspiracje Ukrainy, a nie rozszerzenie NATO na wschód, co lubi powtarzać kremlowska propaganda.

Dziś, w czasie niepewności co do dalszego funkcjonowania NATO, europejski kurs przyjęty przez Ukrainę nie zmienił się. Jak napisał jeden z autorów „Mapy drogowej...”, Ukraina konsekwentnie podąża europejską ścieżką, mimo wyzwań i trudności, od ponad dekady. Nie zamierza teraz z niej zawracać, nawet jeśli podążanie nią nie stało się łatwiejsze.

Blisko milion aktywnych ukraińskich żołnierzy i rozbudowywane intensywnie od pełnoskalowej inwazji moce produkcyjne w dziedzinie obrony czynią z Ukrainy jeden z krajów najlepiej przygotowanych do wzmocnienia europejskiej obronności

Przedstawiciele ukraińskich środowisk eksperckich mówią, że Unia, do której chce dziś przystąpić Ukraina, jest inna niż ta, do której w 2004 roku przystępowała Polska, a sam proces akcesji, choćby z racji zwiększenia liczby norm i aktów prawnych składających się na europejskie acquis communautaire, jest bardziej wymagający.