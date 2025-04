Materiał Partnera: BENEFIT SYSTEMS

– Skuteczne benefity pozapłacowe muszą podążać za zmianami w organizacji i poza nią. Nie omija ich więc proces cyfryzacji, a jego beneficjentami są wszyscy pracownicy. W sposób szczególny zaś korzystają na tym działy HR, których pozycja zdecydowanie ewoluuje w kierunku strategiczno-rozwojowym. Dziś HR zajmuje się całym cyklem życia kompetencji w firmie: identyfikacją potrzebnych umiejętności, ich pozyskiwaniem, rozwojem, wyceną i utrzymaniem. Wymaga to czasu i energii. Z pomocą przychodzą rozwiązania online, które digitalizują i porządkują dokumentację, centralizują usługi oraz upraszczają procesy– mówi Paweł Kornosz, dyrektor zarządzający ds. platform kafeteryjnych w Benefit Systems.

Najcenniejszy zasób

Użyteczne narzędzia HR i cyfrowy moduł kafeteryjny łączy w sobie platforma MyBenefit. Kluczowym zadaniem funkcjonalności HR Tools jest dostarczenie efektywnych i prostych rozwiązań, oszczędzających czas przez redukcję powtarzalnych czynności, i zapewnienie intuicyjnej ścieżki komunikacji, niewymagającej drukowania dokumentów czy obecności pracowników w biurze. Przykład stanowi moduł Wnioski i Dofinansowania, dający zespołom HR elastyczne możliwości samodzielnego tworzenia szablonów dokumentów.

Następny krok to ustawienie ścieżki akceptacji gwarantujące poprawność i ciągłość procesu ustalonego w firmie. Pracownik uzupełnia pola na cyfrowym dokumencie i jednym kliknięciem go składa. Możliwe jest też dodanie opcji e-podpisu – szczególnie pożądanej w przypadku obiegu dokumentów wrażliwych. Cyfrowy obieg formalności to nie tylko obustronna wygoda i sprawny proces. To także większe bezpieczeństwo danych i wsparcie realizacji strategii ESG dzięki oszczędności papieru i tuszu.

Dyrektywa na horyzoncie

Strategiczna rola HR wymaga patrzenia w przyszłość i przygotowywania się do zmian w prawodawstwie – w tym tych wynikających z dyrektywy unijnej o przejrzystości wynagrodzeń.

– Działy HR powinny wykorzystać wymóg transparentności nie tylko do spełnienia przepisów, ale również do budowania realnej przewagi konkurencyjnej opartej na precyzyjnym zarządzaniu kapitałem kompetencji. Staną się wówczas architektami systemu pozwalającego precyzyjnie określić, jakich umiejętności szukamy, jaką wartość one wnoszą i jak to komunikować, by przyciągać i zatrzymać odpowiednich ludzi, wspierając biznes w realizacji strategii we właściwym kierunku i tempie – mówi Paweł Kornosz.

Pierwszym krokiem do transparentności, a co za tym idzie, do budowania poczucia docenienia i sprawiedliwości, jest komunikacja łącznej wartości wynagrodzenia, szkoleń oraz benefitów pozapłacowych. Staje się to możliwe w ramach połączenia funkcjonalności modułu Wynagrodzeń z modułem Total Rewards Statement na platformach takich jak MyBenefit.

– Uświadomienie realnej wartości całego pakietu oferowanego przez pracodawcę przełoży się bezpośrednio na lojalność i zaangażowanie. Widząc pełen obraz, pracownik podejmuje bardziej świadome decyzje dotyczące swojej kariery – podsumowuje Paweł Kornosz.

Dzień dobry jutro

Przykład MyBenefit pokazuje, jak digitalzacja procesów uwalnia czas i energię działów HR, by mogły skupiać się na wyzwaniach związanych m.in. z zarządzaniem kompetencjami pracowników czy budowaniem ich zaangażowania. Sprzymierzeńcem w realizacji tego celu jest program Multi.Life wspierający pracodawców w kształtowaniu dobrostanu zatrudnionych.

– Wiedząc, że dobrostan to system naczyń połączonych zdrowia i rozwoju, skupiamy się właśnie na tych obszarach, łącząc wiedzę ekspertów, możliwości AI i funkcjonalność. Adekwatnie do różnorodnych struktur zatrudnienia mechanika programu opiera się na personalizacji. Nie wymaga ponadto wychodzenia do innych narzędzi – mówi Piotr Szostak, dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju produktu w Benefit Systems.

Multi.Life posiada bibliotekę liczącą ponad 4500 materiałów i ponad 200 kursów audio oraz wideo, która jest sukcesywnie powiększana. Po jej zasobach, a także po wszystkich funkcjonalnościach i narzędziach Mult.Life, intuicyjnie prowadzi cyfrowy asystent. To funkcja bazująca na AI, zaprojektowana w formule czatu, wykorzystująca zweryfikowane przez ekspertów informacje zgromadzone w ramach platformy. Jak to działa?

Załóżmy, że pracownik chce zadbać o swoje zdrowie metaboliczne. Z Multi.Life umówi się na wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych oraz skonsultuje się z dietetykiem. Robiąc zdjęcia swoim posiłkom, pozna ich kaloryczność i składniki pokarmowe. Asystent wskaże też materiały eksperckie na interesujący go temat, a dzięki połączeniu z aplikacją MultiSport – zaproponuje dyscyplinę i najbliższy klub fitness. Żeby móc zmienić nawyki, musimy obniżyć próg wejścia, ułatwić pozyskiwanie wiedzy i jej wykorzystywanie – podsumowuje Piotr Szostak.

