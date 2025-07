Dotarliśmy do prezentacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), które są autorami pakietu antyblackoutowego (ogólny cel pakietu był prezentowany w obecności premiera w ubiegły poniedziałek). Wbrew nazwie ma on więcej do czynienia z radzeniem sobie z nadwyżkami energii z OZE, transformacją energetyczną i modernizacją sieci, aniżeli samym blackoutem. Zbyt duża produkcja energii w ciągu dnia z OZE przekłada się jednak na problemy z zarządzaniem systemem energetycznym. Tylko do końca czerwca PSE musiało polecić wyłączenie instalacji OZE, które nie wyprodukowały tym samym 0,8 TWh. To więcej niż w całym poprzednim roku. Polecenie wyłączeń instalacji to działanie w ostateczności, kiedy operator nie ma już innych narzędzi, aby zbilansować podaż energii z popytem. Problemy narastają z każdym rokiem. Jednym z rozwiązań może być większa konsumpcja energii w ciągu dnia, kiedy jest jej najwięcej i jednocześnie jest ona wówczas najtańsza.

Zmiana nawyków przy zakupie prądu

Wśród kilkunastu postulatów PSE (są to rekomendacje zmian w prawie lub zalecenia) znalazły się te, które budzić mogą najwięcej kontrowersji i mogą zmusić nas, przeciętnych użytkowników prądu, do zmiany nawyków konsumenckich. Jest to stopniowe odchodzenie od regulacji cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Co to oznacza? W takiej sytuacji prezes URE nie będzie już chronić konsumentów przed ew. podwyżkami cen energii. Ma to zachęcić konsumentów do wyboru taryf dynamicznych. Co więcej – i to po drugie –PSE proponuje stopniowe wprowadzenie obowiązku stosowania dynamicznych rozliczeń za energię elektryczną, opartych na krótkoterminowych cenach energii elektrycznej. W grę wchodzić mogą nie tylko klasyczne taryfy dynamiczne (rozliczenie co godzinę), ale i taryfy strefowe (różne ceny w zależności od pory dnia).

Ma to pozwolić z jednej strony zwiększać konsumpcję energii z OZE i tym samym ograniczać nadwyżki zielonej energii w ciągu dnia. W zamian za aktywną postawę na rynku konsumenci mają płacić mniej za prąd. To byłaby jednak rewolucja. Teraz traktujemy prąd jak towar dostępny zawsze, a po zmianach musielibyśmy się o niego postarać tak jak np. o zakupy w sklepie. Żeby dostać produkt w atrakcyjnej cenie musimy iść do sklepu i porównać, co nam się bardziej opłaca. Długookresowo tak może być i z prądem po tych rekomendacjach PSE. Stałe ceny energii byłyby zaś traktowane jako „All inclusive” – płacimy więcej, ale nie musimy się o nic martwić. Coraz więcej mówią o tym także spółki energetyczne, jak Tauron, Energa czy Enea. Tu szczególnie pomocna może okazać się sztuczna inteligencja, która przy wysokim zautomatyzowaniu sprzętu domowego pozwoli na realne oszczędności. To jednak długoterminowy proces, a na jego końcu mogą się znaleźć niższe ceny prądu. Jednocześnie duża odpowiedzialność będzie spoczywać po stronie sprzedawców, aby ci w procesie transformacji rynku nie pozostawili blisko 15 mln gospodarstw domowych samym sobie. Chodzi np. o stopniowe przechodzenie ze sztywnych stawek np. na stawki strefowe, np. uzależnione od pory dnia czy nawet roku, a przede wszystkim o edukację jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.