- Zamieszanie wokół nowych ceł wprowadzanych przez USA ochłodziło nastroje wśród najemców i sprawiło, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 r. część z nich odłożyła decyzję o ewentualnej ekspansji na później – mówią autorzy raportu JLL.

Odnowienia umów najmu magazynów zamiast nowych kontraktów

W pierwszym kwartale wynajęto aż 1,1 mln mkw. powierzchni magazynowej, o 17 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale były to głównie odnowienia umów, które odpowiadały za 56 proc. całkowitego popytu.

- Firmy, szczególnie te narażone na niepewność związaną z cłami, w pierwszym kw. 2025 r. ograniczyły nowe umowy do zaledwie 493 tys. mkw. To najgorszy wynik od 2016 r. – wskazują autorzy raportu. - Wartość ta jest jednocześnie o ok. 45 proc. niższa od średniej z ostatnich pięciu lat. W tym samym czasie poziom odnowień umów najmu osiągnął 628 tys. mkw., co jest najlepszym wynikiem w pierwszym kwartale w historii naszego rynku.

Eksperci JLL spodziewają się, że odnowienia kontraktów będą dominować także w kolejnych kwartałach. Kończyć się będą pięcioletnie umowy najmu zawarte w rekordowych latach 2021-22.