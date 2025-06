Prace nabierają tempa, w budżecie na ten rok rząd przewidział ok. 2 mld zł na rozwój gospodarki morskiej, to prawie o jedną czwartą więcej niż w roku poprzednim. Zaplanowano m.in. budowę głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, infrastrukturę regazyfikacyjną FSRU w porcie gdańskim oraz pogłębienie ostatniego odcinka toru wodnego prowadzącego do portu w Elblągu. - Prace modernizacyjne obejmują poprawę dostępu do dróg i kolei – powstają nowe połączenia z terminalami i zakładami produkcyjnymi. Tego typu inwestycje są niezbędne, ponieważ przemysł ciężki i energochłonny wymaga niezawodnej logistyki – zarówno lądowej, jak i morskiej – tłumaczą eksperci.

Miliardy na modernizację sieci

Jednym z kluczowych czynników wspierających rozwój przemysłu na Pomorzu jest modernizacja sieci energetycznej. W ramach Krajowego Planu Odbudowy spółka Energa Operator z Grupy Orlen pozyskała ponad 7,5 mld zł na modernizację i cyfryzację sieci w północnej i środkowej Polsce.

Projekt obejmuje budowę i unowocześnienie 21 tys. km linii energetycznych, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w dłuższej perspektywie może się przyczynić do obniżenia cen energii dla odbiorców końcowych. Kluczowym elementem projektu będzie przyłączenie aż 9 GW z odnawialnych źródeł energii oraz budowa nowoczesnych magazynów energii. To jeden z największych projektów infrastrukturalnych w historii Pomorza (cała inwestycja jest szacowana na 40 mld zł).

– Infrastruktura energetyczna to fundament przyszłych inwestycji przemysłowych. Dzięki przebudowie sieci w regionie powstaną tzw. strefy wysokiego napięcia, czyli obszary przystosowane do obsługi energochłonnych zakładów produkcyjnych. To daje nam istotną przewagę konkurencyjną nad takimi krajami, jak Bułgaria czy Rumunia – mówi Michał Rafałowicz. – Przez lata inwestorzy pytali przede wszystkim o cenę energii, która w Polsce należy do najwyższych w Europie. Liczymy, że wraz z realizacją obecnych projektów również to zacznie się zmieniać. Dziś jednak, w przypadku dużych zakładów przemysłowych, koszt energii schodzi na dalszy plan. Kluczowe staje się to, czy dana lokalizacja zapewnia dostęp do odpowiedniej mocy przesyłowej. I pod tym względem Polska – a szczególnie Pomorze – przestaje mieć kompleksy, a zaczyna oferować realną przewagę – zaznacza dyrektor.

Orlen, atom i wiatr

Równolegle z modernizacją sieci przesyłowych na Pomorzu realizowane są kluczowe inwestycje, które na długie lata zmienią gospodarczy krajobraz regionu. Jednym z najważniejszych projektów jest budowa elektrowni jądrowej w pobliżu Choczewa. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też infrastruktura komunikacyjna – powstaną nowe drogi i linie kolejowe.

Dynamicznie rozwija się też sektor OZE (odnawialnych źródeł energii). Trwają prace nad uzyskaniem pozwoleń i opracowaniem dokumentacji do budowy największej na Bałtyku farmy wiatrowej – Bałtyk 1, realizowanej przez Polenergię i Equinor. Farma, zlokalizowana około 81 km od polskiego wybrzeża, osiągnie docelową moc 1650 MW, co pozwoli zasilić zieloną energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Grupa Orlen we współpracy z Northland Power intensywnie rozwija projekty elektrowni wiatrowych – Baltic Power (1,2 GW) oraz Baltic East (1 GW). Spółka dodatkowo przygotowuje terminal instalacyjny w Świnoujściu, przeznaczony pod obsługę morskich farm wiatrowych. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie, a swoją działalność ma rozpocząć już w tym roku.