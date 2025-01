Pierwszy zeroemisyjny park biznesowy we Wrocławiu

- Kompleks City Park Wrocław będzie pierwszym zeroemisyjnym parkiem biznesowym typu Small Business Units (SBU) w regionie i we Wrocławiu – podkreślają przedstawiciele spółki Ideal Idea. Nieruchomość łącząca biura z modułami magazynowymi wysokiego składowania zostanie oddana do użytku w 2025 roku.

Elastyczne magazyny i biura

Łączna powierzchnia nowego parku to 22 tys. mkw., co zwiększy ofertę firmy Ideal Idea we Wrocławiu do 44 tys. mkw.

Deweloper zakończył już część prac (fasada, zagospodarowanie terenu). Kolejny etap obejmie budynek, który zaoferuje elastyczne moduły magazynowe o powierzchni od 600 mkw. oraz biura od 120 mkw. – Pozwoli to najemcom dostosować powierzchnię do indywidualnych potrzeb – zaznacza deweloper.