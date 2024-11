- Po rekordowych latach 2021-2022, kiedy roczny popyt na największych rynkach magazynowych Unii Europejskiej przekraczał 35 mln mkw., dziś obserwujemy stabilizację aktywności najemców na poziomie wynoszącym średnio ok. 25 mln mkw. rocznie – podają eksperci firmy doradczej Newmark Polska w najnowszym raporcie. - To wartość zbliżona do odnotowywanej przed pandemią w latach 2018-2020, ale też w 2023 roku, gdy popyt netto, czyli bez uwzględniania renegocjacji umów, wynosił niewiele ponad 27 mln mkw.

Polska z dobrymi wynikami na rynku magazynów

Autorzy raportu Newmark Polska tłumaczą, że na mniejszą aktywność najemców magazynów wpłynęły takie czynniki jak niepewność gospodarcza czy wyższe stopy procentowe. Proces podejmowania decyzji przez firmy się wydłużył.

- Całkowity popyt netto w pierwszej połowie 2024 roku sięgnął prawie 11 mln mkw. Był o prawie 10 proc. niższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Największy udział w transakcjach najmu (bez renegocjacji) w skali całej UE odnotowały Niemcy – ponad 22 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się Polska (15 proc.) i Francja (12,7 proc.) - czytamy w raporcie.



Jak mówią autorzy raportu, poziom aktywności najemców w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest zróżnicowany. - W pierwszej połowie tego roku wiele z nich odnotowało spadki w ujęciu rocznym. To m.in. Czechy, Francja, Węgry, Niemcy – o 34 proc., 23, 8 i 5 proc., odpowiednio. Z kolei Polska wyróżniała się na tle regionu, notując wzrost o ponad 20 proc.