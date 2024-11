Im rynek bardziej transparentny, tym inwestorzy patrzą na niego łaskawszym okiem?

Goście z panelu, o którym wspominałem, dobitnie mówili, co ta transparentność oznacza dla nich z perspektywy biznesowej. Zapadła mi w pamięć taka myśl, że transparentność to jest predyktor długofalowej stabilizacji rynku. W głowie mam też pytanie, czy gdyby w 2008 r. była sztuczna inteligencja, to czy wybuchłby światowy kryzys? Wielu analityków twierdzi, że informacje potrzebne do rozpoznania kryzysu były w dokumentach. Ale nikt nie był w stanie przeczytać setek tysięcy stron, by zidentyfikować zagrożenie. Informacje były rozproszone. Gdyby te dokumenty mogła wtedy przeczytać sztuczna inteligencja, tak jak dzisiaj McKinsey czy nasz branżowy JLL, które mają wewnętrzne systemy oparte na sztucznej inteligencji, mogące skonsumować każdą ilość dokumentacji, to może zapaliłyby się gdzieś jakieś lampki?

Bazy danych o transakcjach mamy na rynku mieszkań. Powstanie ogólnopolskiego rejestru zapowiada też rząd.

Wracając do definicji transparentności, chodzi o moje prawo do informacji o rzeczach, które mnie dotyczą. Jeśli kupuję mieszkanie, to mam prawo wiedzieć, za ile powinienem je kupić, jaka cena jest uczciwa. Powinienem znać dokumentację techniczną budynku i tak dalej. To dotyczy każdego biznesu, w tym biznesu nieruchomości komercyjnych. W kontekście transparentności ważne są też zagadnienia ESG. To temat, który stracił trochę mocy przez greenwashing i inne nieetyczne praktyki. Myśląc o ESG, myślimy dziś o ekologii…

A w ESG poza środowiskiem (environmental), mamy jeszcze przecież odpowiedzialność społeczną (social responsibility) i ład korporacyjny (corporate governance).

Pod literką „G” pierwsze słowo w zestawieniu to transparentność. I my staramy się ten trend kontrybuować. Niewiele jest sektorów, które mają tak ogromny wpływ na społeczeństwo jak nieruchomości. Może jeszcze opieka zdrowotna. Obok polityków to liderzy sektora nieruchomości podejmują decyzje o największym długoterminowym wpływie na społeczeństwo. Budynki naruszają tkankę planety. Każdy wybudowany obiekt to tysiące kilogramów CO2, które lecą do atmosfery. Dlatego musimy być pewni tego, co i gdzie chcemy budować, bo wpływ tej decyzji jest ogromny. W tym wszystkim ostatecznie nie chodzi o pieniądze, na końcu jest dużo cenniejsza waluta. Ludzie.

I właśnie transparentność pomaga liderom nieruchomości podejmować lepsze decyzje. Dzięki temu budujemy mądrzej, budujemy dużo zdrowsze otoczenie, także biznesowe. Większa pewność decyzji to większe zaufanie, dzięki czemu jesteśmy w stanie ściągnąć do kraju więcej kapitału. To wszystko się sumuje na plus.

Profesor Martin Kurzrock z jednego z niemieckich uniwersytetów powiedział na moim panelu, że transparentność na rynku nieruchomości to jedna z niewielu rzeczy, które potrafią stworzyć grę o sumie dodatniej. To dla mnie mocny sygnał, w którym kierunku mamy iść.