O rosnącej ofercie biur coworkingowych mówią eksperci firmy doradczej CBRE. – W Warszawie tylko w ostatnich dwóch latach otwarto biura serwisowane w 11 lokalizacjach, dostarczając na rynek ok. 4 tys. stanowisk do pracy – wskazują analitycy CBRE. – Wśród pozostałych miast na drugim miejscu utwierdza się Kraków, gdzie przybyły dwa obiekty.

Coworkingi są wybierane przez firmy z różnych sektorów – m.in. cyberbezpieczeństwa, finansów, FMCG, logistyki, mediów, nauki. – Chodzi głównie o optymalizację pracy hybrydowej – wyjaśniają autorzy raportu. – Jak wskazują nasze dane, trzy czwarte firm wynajmujących biuro serwisowane w 2024 r. zdecydowało się na to z zamiarem wprowadzenia pracy rotacyjnej.

Nowi operatorzy na rynku elastycznych biur

Analitycy CBRE zaznaczają, że jeszcze kilka lat temu rynek biur serwisowanych był zdominowany przez dwóch graczy – WeWork i IWG. – Klient musiał się dopasować do panującego tam stylu pracy. Od 2023 r. tylko w Warszawie przybyło 11 miejsc z biurami serwisowanymi. To np. Cluster Offices w budynku Sienna Center niedaleko drugiej linii metra czy The Shire w Warsaw Spire. Jeszcze w tym roku otworzą się kolejne – podaje CBRE. – W Krakowie oddano kolejne centrum operatora Cluster Offices na Zabłociu. Na rynek wszedł też nowy operator – Fabryczna Flex. Na elastyczne powierzchnie jest przeznaczony budynek o powierzchni 12 tys. mkw. To największe centrum powierzchni elastycznych w Polsce. – Utarło się, że biura serwisowane są przeznaczone przede wszystkim dla start-upów i firm z branży IT. Tymczasem jak pokazały ostatnie lata, ze względu na swoją wszechstronność są wybierane przez podmioty z praktycznie wszystkich sektorów – mówi Konrad Szaruga, ekspert CBRE. – Przedsiębiorstwa decydują się na takie miejsca pracy ze względu na możliwość szybkiego dopasowania przestrzeni do zróżnicowanych potrzeb organizacji.