Biura w Warszawie. Co jest do wzięcia od ręki

Biura muszą być ekologiczne

Eksperci podkreślają, że najemcy biur doceniają nowoczesne ekologiczne rozwiązania. - Firmy oraz ich pracownicy oczekują od właścicieli budynków biurowych minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko – podkreślają analitycy firmy doradczej Knight Frank. Jak dodają, w biurowcach inwestuje się w technologie energooszczędne, wprowadza się systemy odnawialnych źródeł energii (np. panele słoneczne, inteligentne systemy zarządzania energią).

- Budynki, które mają certyfikację ekologiczną - np. BREEAM lub LEED, dają najemcom pewność, że obiekt został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi. To bardzo istotne. W ostatnich latach temat zrównoważonego rozwoju stał się priorytetem dla wielu firm na całym świecie – podkreśla Piotr Kalisz, dyrektor działu reprezentacji najemcy w Knight Frank. – W Warszawie odnotowujemy wzrost udziału wynajętej powierzchni w budynkach certyfikowanych. W 2023 r. było to 54 proc., a w I połowie tego roku – 75 proc. Z jednej strony wskazuje to na coraz większe przywiązanie najemców do ekologicznych i zrównoważonych budynków biurowych, a z drugiej na rosnącą liczbę obiektów z zielonymi certyfikatami – wyjaśnia.