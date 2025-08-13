Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Jeśli majster był nieuczciwy, to kupujący nie dostanie podwójnego zadatku

Dwukrotność zadatku płaci tylko strona wyłącznie winna temu, że nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Publikacja: 13.08.2025 13:22

Jeśli majster był nieuczciwy, to kupujący nie dostanie podwójnego zadatku

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Zadatek to narzędzie wykorzystywane masowo przy poważniejszych transakcjach. Bywa, że jego rozliczenie nie jest proste. Świadczy o tym najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego.

Ceny budowy domu rosły, a majster oszukiwał

Powódka podpisała w kwietniu 2019 r. z małżeństwem budującym segmenty umowę przedwstępną kupna jednego z nich i w ciągu czterech miesięcy wpłaciła sprzedającym 45 tys. zł zadatku. Niestety do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło z powodu epidemii COVID, wzrostu cen materiałów budowlanych i usług oraz kłopotów finansowych i prawnych, w które wpadł przedsiębiorca.

Powódka zażądała więc od sprzedawców nie tylko zwrotu wpłaconego im zadatku, ale zapłaty go w podwójnej wysokości, a więc poniesienia odpowiedzialności za niedoprowadzenie do zawarcia finalnej umowy. W uzasadnieniu pozwu wskazywała, że cały czas wyrażała gotowość do zawarcia umowy, także po terminie, w którym miała być podpisana, i była nadto gotowa przedłużyć termin. Pozwana natomiast w rozmowie z pośrednikiem wskazywać miała, że nie zamierza sprzedać powódce nieruchomości ze względu na jej kolejne wymagania co do dodatkowych prac, jakie miały być wykonane w domu.

Sąd okręgowy zasądził na rzecz powódki zwrot zadatku w podwójnej wysokości, ale Sąd Apelacyjny w Lublinie podzielił argumentację pełnomocnika pozwanych adwokata Grzegorza Flisińskiego, że nie można pozwanym przypisać winy za niedojście do sfinalizowania kontraktu, bo z jednej strony rosły wymagania powódki, a z drugiej strony przy budowie pojawiły się problemy z powodu tego, że zaangażowany do tych prac przedsiębiorca budowlany postępował nieuczciwie, co potwierdził sąd karny. Obowiązek zapłaty dwukrotnej wysokości zadatku powstaje zaś nie w następstwie samego niewykonania umowy, niezależnie od przyczyn, które je spowodowały, ale dopiero wtedy, gdy niewykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które druga strona ponosi wyłączną odpowiedzialność, co wynika z art. 394 par. 3 k.c.

Reklama
Reklama

SA uznał, że żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie umowy w wyznaczonym terminie. Powódka odwołała się do Sądu Najwyższego, ale nieskutecznie.

Czytaj więcej

Unieważnione pozwolenie na budowę może obniżyć cenę gruntu - wyrok SN
Nieruchomości
Unieważnione pozwolenie na budowę może obniżyć cenę gruntu - wyrok SN

Obie strony umowy w sprawie budowy segmentu uznane zostały za niewinne

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że powódka może domagać się zwrotu zadatku, jaki zapłaciła po podpisaniu umowy przedwstępnej, ale nie może domagać się jego dwukrotności za niezawarcie umowy finalnej kupna segmentu. 

Sąd Najwyższy wskazał, że ocena działań stron podjętych w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej ma być ograniczona do okresu, w którym to miało nastąpić. A w tej sprawie nie doszło do skutecznego przedłużenia okresu związania umową przedwstępną, gdyż termin zawarcia umowy przyrzeczonej stanowi jej istotny element i jego zmiana wymagała formy pisemnej pod rygorem nieważności. Niemożliwe było jej wywiedzenie z czynności dorozumianych stron.

– Nie można też przypisać pozwanym winy w wyborze podwykonawcy, który dopuścił się na ich szkodę czynu przestępnego, co prowadzi do wzruszenia domniemania z art. 429 k.c. – wskazała w konkluzji uzasadnienia sędzia Marta Romańska.

Przepis ten stanowi, że kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu tej czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Reklama
Reklama

Sygnatura akt I CSK 3437/24

Co wynika z przepisów
Prawne ramy zadatku

– w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, zażądać sumy dwukrotnie wyższej;
– w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała;
– w razie rozwiązania umowy zadatek winien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Na podstawie art. 394 kodeksu cywilnego

Czytaj więcej

Zadatek można wpłacić gotówką lub przelewem - najnowsze orzeczenie SN
Konsumenci
Zadatek można wpłacić gotówką lub przelewem - najnowsze orzeczenie SN
Umowa przedwstępna – kiedy warto ją zawrzeć?
Biznes
Umowa przedwstępna – kiedy warto ją zawrzeć?

Pro

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Sądy i Trybunały Sąd Najwyższy Prawo Cywilne Nieruchomości Budowa Domu usługi budowlane

Zadatek to narzędzie wykorzystywane masowo przy poważniejszych transakcjach. Bywa, że jego rozliczenie nie jest proste. Świadczy o tym najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego.

Ceny budowy domu rosły, a majster oszukiwał

Pozostało jeszcze 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Budynek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie
Samorząd i administracja
Znamy wyniki egzaminu na urzędnika mianowanego. „Przełamaliśmy barierę niemożności"
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Grodzenie jeziora - czy jest legalne? Prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo powszechnego korzys
Prawo w Polsce
Czy można zagrodzić jezioro? Wody Polskie wyjaśniają
Zawieszenie obowiązku spłaty rat z mocy prawa nie zawsze korzystne dla konsumenta
Konsumenci
Zawieszenie obowiązku spłaty rat z mocy prawa nie zawsze korzystne dla konsumenta
Szykuje się strajk pracowników Ryanair. Będą utrudnienia w lotach do Hiszpanii?
Za granicą
Ryanair nie poleci do Hiszpanii? Szykuje się strajk pracowników. Jest stanowisko przewoźnika
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Stacja kontroli pojazdów
Prawo drogowe
Będzie podwyżka opłat za badania techniczne aut. Wiceminister podał kwotę
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie