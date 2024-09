- Do redukcji niepotrzebnej przestrzeni biurowej przyczynia się praca hybrydowa. Na europejskim rynku dominuje trend zmniejszania powierzchni – mówią autorzy raportu CBRE „European Office Occupier Sentiment Survey 2024”.

Z analiz CBRE wynika, że wynajem większego biura w ciągu trzech lat planuje niemal jedna czwarta europejskich firm. - Zdecydowana większość (74 proc.) przewiduje rozwój biznesu – eksperci CBRE podają powody. - By nadążyć za aktualnymi standardami projektowania biur przestrzeń do pracy powiększać będzie 16 proc., a 6 proc. potrzebuje więcej miejsca, ponieważ do biura wróciło więcej pracowników niż zakładano.

Koszty pod kontrolą

– Zmniejszenie powierzchni biurowej w ciągu najbliższych trzech lat planuje 57 proc. firm, jednak w większości przypadków nie będą to duże zmiany. Organizacje cały czas dostosowują biura do oczekiwań pracowników – mówi Paweł Dobrowolski, dyrektor w dziale powierzchni biurowych w CBRE. - Wśród podmiotów, które deklarują ograniczenie miejsca do pracy, niemal połowa jako przyczynę wskazuje pracę hybrydową i związaną z nią mniejszą liczbę osób w biurze. Ponad jedna piąta zamierza pozbyć się powierzchni, która od dłuższego czasu nie spełnia już swojej funkcji, nieco niższy odsetek kieruje się redukcją kosztów.

Transport i usługi

- Dla podmiotów poszukujących nowej lokalizacji kluczowym czynnikiem będzie dostęp do publicznego transportu, na co wskazało dziewięć na dziesięć firm. Jego znaczenie przy wyborze biura w ostatnich latach bardzo wzrosło. W 2022 roku był on ważny dla 44 proc. organizacji – czytamy w raporcie.