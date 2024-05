Centrum logistyczne spółki GLP (inwestor i deweloper) powstaje w miejscowości Stary Konik, tuż przy wschodniej granicy Warszawy i węźle autostrady A2. Generalnym wykonawcą hali jest CFE Polska.

Drewno z certyfikowanych źródeł

GLP Warsaw VI zaoferuje 38 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Całość konstrukcji dachu jest wykonana z drewna.

- Łącznie to prawie 1,9 tys. metrów sześciennych drewna pozyskanego ze źródeł objętych certyfikatem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), który potwierdza jego pochodzenie wyłącznie z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób – podają przedstawiciele GLP w komunikacie. - Dźwigary nośne dachu są wykonane z drewnianych elementów klejonych warstwowo. Tak przygotowany materiał jest nawet o kilkadziesiąt procent bardziej wytrzymały niż „zwykłe” drewno i bezpieczny z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.