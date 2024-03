Dobre wiatry dla magazynów

2023 rok był jednym z najlepszych w historii rynku magazynowo-przemysłowego w Polsce. Pod względem nowej podaży (3,7 mln mkw.) zanotował drugi najlepszy wynik, a pod względem zawartych umów najmu (5,6 mln mkw. wynajętej powierzchni) – trzeci – wynika z najnowszego raportu „Rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce" firmy doradczej Newmark Polska. W budowie było 2,8 mln mkw. magazynów.

Stabilny wzrost, stabilne czynsze

Jak podaje Newmark Polska, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce pod koniec ubiegłego roku przekroczyły 31,7 mln mkw., co oznacza roczny wzrost o 12 proc. - Pomimo nieznacznego spowolnienia w pierwszych miesiącach 2023 r. sektor powierzchni magazynowo-przemysłowych powrócił na tory stabilnego wzrostu – mówi cytowany w raporcie Jakub Kurek, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych w Newmark Polska. - Biorąc pod uwagę ostatni kwartał 2023 roku, widać, że deweloperzy i najemcy patrzą w przyszłość z większym optymizmem. Polska jest wciąż jednym z głównych beneficjentów globalnej reorganizacji łańcuchów dostaw, co będzie mieć pozytywny wpływ na dalszy rozwój rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych. Przewidujemy, że rynek nadal będzie notował wzrost, jednak jego dynamika może nieznacznie spowolnić w najbliższych latach - do ok. 10 proc. Oznacza to, że całkowite zasoby powierzchni przemysłowej i magazynowej w Polsce przekroczą granicę 35 mln mkw. raczej na początku 2025 roku niż pod koniec tego roku - przewiduje.

Eksperci Newmark Polska wskazują, że czynsze za najlepsze powierzchnie magazynowe i przemysłowe pod koniec 2023 r. się ustabilizowały. - W niektórych lokalizacjach ze stosunkowo wysokim wskaźnikiem pustostanów doszło do nieznacznej korekty stawek – wskazują. - Najemcy mogli liczyć na atrakcyjniejsze pakiety zachęt. Najwyższe czynsze utrzymują się niezmiennie w Warszawie (strefa I).



Rynek inwestycyjny

W 2023 r. wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce nieznacznie przekroczyła 2,1 mld euro. – Był to najniższy wynik od 2010 roku. Prawie połowa tej kwoty przypadła na sektor magazynowy, który od lat cieszy się największym zainteresowaniem inwestorów – łączna wartość transakcji (odnotowano ich 27) to niemal 1 mld euro – podają autorzy raportu. - W porównaniu z 2022 r., w którym inwestorzy przeznaczyli na zakupy nieruchomości w tym segmencie rynku 1,95 mld euro, oznacza to spadek o ponad 50 proc.