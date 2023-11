7R z kredytem inwestycyjnym

7R City Flex Katowice I to magazyn miejski o powierzchni użytkowej ok. 22,3 tys. mkw. Magazyny zajmą ok. 20,6 tys. mkw., a biura - niemal 1 tys. mkw. Kompleks jest położony w pobliżu kluczowych dróg i lotniska w Katowicach.

Pierwsi najemcy

Deweloper, spółka 7R, uzyskała kredyt inwestycyjny – na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy parku logistycznego. - Wysokość kredytu to 15,5 mln euro, do tego bank sfinansuje VAT w wysokości 15 mln zł – podaje firma w komunikacie.

Powierzchnię magazynową w tym obiekcie wynajęły już takie firmy jak Iglotech i JAS-FBG.

Ekologiczne rozwiązania