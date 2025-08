Parcela pod dom kosztuje czasem fortunę

– W połowie lipca w wybranym przedziale najdroższa jest Gdynia z ofertą 121 działek o średniej powierzchni 960 mkw., w cenie 226 tys. zł. Najtańsza jest Łódź, gdzie znajdziemy 127 działek, o średniej powierzchni 900 mkw., w cenie 183 tys. zł. Najmniej działek w tym przedziale cenowym jest wokół Warszawy, zaledwie 82 o średniej powierzchni 880 mkw. i cenie 216 tys. zł – podaje Rynkowski.

Także Patrycja Rozpondek z agencji Freedom Katowice mówi o rosnącej liczbie osób, które w obliczu wysokich cen mieszkań wybierają działkę i budowę domu jako bardziej opłacalną alternatywę. – Popyt na działki pod domy jest duży, choć daleko mu do tego z pandemicznego boomu – zaznacza Rozpondek. – Wyraźne ożywienie mamy w sezonie wiosennym i letnim. Dane z portali wskazują, że nawet co dziewiąty kupujący szuka właśnie gruntu pod budowę domu.

Rozpondek podaje, że średnia cena działki budowlanej pod dom jednorodzinny w Polsce to ok. 206 zł za mkw. – W większych miastach ceny są znacznie wyższe – w Warszawie sięgają 1,3 tys. zł za mkw., w Gdańsku: ok. 1 tys., we Wrocławiu i Poznaniu: 900-1 tys. zł za mkw. – podaje pośredniczka. – W ostatnim roku ceny działek wzrosły o 3-8 proc., najwyższe podwyżki zanotowano w Łodzi (7,9 proc.), Gdańsku (5,3 proc.) i w Krakowie (5,2 proc.). W ujęciu kwartalnym wzrosty są mniejsze, zazwyczaj na poziomie 1-3 proc.

Pośredniczka z Freedomu uważa, że choć tempo wzrostu cen działek w porównaniu z poprzednimi latami nieco zwolniło, to działki są nadal drogie, na co wpływ ma ograniczona dostępność gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach, zwłaszcza tych dobrze skomunikowanych i z pełnym dostępem do mediów.

Wzrost liczby działek pod domy jednorodzinne Rozpondek zauważa głównie poza centrami dużych miast. – Coraz więcej ofert pojawia się w miejscowościach podmiejskich i na obrzeżach aglomeracji. W miastach oferta parceli jest ograniczona, co wpływa na ceny i tempo sprzedaży – mówi. – Oferta rośnie głównie tam, gdzie jest dobra infrastruktura drogowa i możliwość szybkiego dojazdu do pracy w mieście.