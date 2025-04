Ziemia na celowniku kupujących. Jakich działek szukają klienci?

Wiosna to czas szybkiego wzrostu popytu na działki. – W pierwszych trzech tygodniach kwietnia tego roku ofert z tego segmentu szukał co dziewiąty klient (11,4 proc.). Z tego grona aż 77 proc. to klienci zainteresowani zakupem działki budowlanej – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. - W tym roku poszukiwaniom idealnego kawałka gruntu pod budowę wymarzonego domu sprzyja nie tylko doskonała pogoda, ale przede wszystkim szeroki wybór ofert i rosnąca skłonność właścicieli działek do negocjacji cen.

Marzenie o domu z ogrodem

Marcin Drogomirecki zaznacza, że choć boom na działki, jaki mieliśmy zaraz po wybuchu pandemii, jest już historią, to osób planujących zakup działki i budowę domu wciąż nie brakuje. - Nie każdy, kto wychował się w domu, chce się przeprowadzić się do mieszkania w bloku i nie każdy, kto mieszka w bloku, czuje się komfortowo w swoim lokum – mówi ekspert Grupy Morizon-Gratka. - Można powiedzieć, że marzenie o własnym, przestronnym domu z pięknym ogrodem, najlepiej w cichej i zielonej okolicy, jest wśród Polaków powszechne. Z grona tych, którzy decydują się je spełnić, część wybiera zakup gotowego domu, a część preferuje kupno działki, na której dom dopiero wybuduje.

Jak wynika z analizy Grupy Morizon-Gratka, 61 proc. klientów poszukujących działek, jest zainteresowanych gruntami o powierzchni nieprzekraczającej 2 tys. mkw. Trzykrotnie mniej, bo tylko 20 proc. klientów szuka większego terenu - o powierzchni od 2 tys. do 4 tys. mkw. Największych działek, mierzących ponad 4 tys. mkw., poszukiwało 19 proc. klientów.