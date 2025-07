W zasięgu tej grupy nabywców jest całkiem sporo lokali trzypokojowych, a w Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nawet czteropokojowych. W Krakowie i Warszawie za kwotę do 664,5 tys. zł w czerwcu można było kupić głównie kawalerki i mieszkania dwupokojowe. Co ciekawe, tych drugich było tam więcej.

– W najlepszej sytuacji są przeciętnie zarabiające rodziny z dzieckiem, bo przy ich zdolności kredytowej w każdej z metropolii mogły przebierać w tysiącach oferowanych mieszkań. Jednak w czerwcu ich liczba spadła o 5 proc. w Krakowie (do niespełna 4,6 tys.), o 4 proc. – w Trójmieście (do niespełna 4,2 tys.), o 3 proc. – w Warszawie (do ok. 5,5 tys.) i o 2 proc. – w Poznaniu (do ok. 5,7 tys. lokali).

Wyjątkiem była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w której oferta mieszkań w cenie do 768,1 tys. zł wzrosła do niemal 8,8 tys. (plus 2 proc.). Nie zmieniła się ona w Łodzi (niemal 7,5 tys. lokali) i Wrocławiu (ok. 6,5 tys.).

Foto: mat.prasowe

Mając do dyspozycji 768,1 tys. zł, niemal we wszystkich metropoliach w zasięgu były nawet mieszkania czteropokojowe. Wyjątkiem był Kraków (zaledwie 21 takich mieszkań) i Warszawa (32). Najwięcej tak dużych metraży było w czerwcu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (554 lokali z ujawnioną ceną) i Łodzi (335). Wciąż można je było znaleźć w ofercie deweloperów w Poznaniu (113 mieszkań), Wrocławiu (151) i Trójmieście (113). Warto zwrócić uwagę, że w praktyce wybór mieszkań może być większy, gdyż wielu deweloperów jest skłonnych dać opust od ceny ofertowej.