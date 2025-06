Mniej spekulacyjnych inwestycji na rynku magazynów. Czego potrzebują najemcy?

Czynsze za powierzchnie magazynowe są stabilne. W I kwartale wahały się od 3,70 do 5,50 euro za mkw. powierzchni miesięcznie, w zależności od lokalizacji i standardu. - W regionach o wysokim poziomie pustostanów efektywne czynsze są pod presją, co skłania wynajmujących do oferowania coraz bardziej konkurencyjnych warunków najmu – mówi Paulina Brzeszkiewicz-Kuczyńska z Avison Young.

Dużą aktywność najemców odnotowano w Warszawie, na Górnym Śląsku, w Łodzi i w Trójmieście.

- Spodziewamy się utrzymania trendów. Nadal będą dominować przedłużenia umów najmu, podczas gdy deweloperzy pozostaną selektywni przy rozpoczynaniu nowych inwestycji – przewiduje Dorota Koseska z Avison Young. - Nearshoring staje się kluczowym czynnikiem wzrostu, szczególnie w regionach przygranicznych. Polski rynek magazynowy przechodzi od szybkiej ekspansji do bardziej dojrzałej fazy, zdefiniowanej przez strategiczne, dostosowane do popytu inwestycje – podkreśla.

A Łukasz Ciepły z Avison Young dopowiada, że firmy przenoszą się bliżej Europy Zachodniej i Północnej. - Polska, a zwłaszcza jej wschodnie i południowo-wschodnie regiony korzystają z lokalizacji i infrastruktury – mówi.

Gdzie najemcy hal dyktują warunki

Najemcy mają dobrą pozycję w regionach o wyższym poziomie pustostanów. Warunki mogą dyktować chętni na hale w starszych lub mniej elastycznych obiektach. – Wynajmujący są w lepszej sytuacji tam, gdzie dostępność magazynów jest mniejsza, szczególnie w przypadku dużych powierzchni – ponad 30 tys. mkw. – mówią autorzy raportu. - W takich przypadkach deweloperzy oferujący obiekty gotowe do wynajęcia mogą dyktować warunki, ponieważ dostępność często ma większe znaczenie niż cena, zwłaszcza że budowa nowych obiektów trwa od ośmiu do 12 miesięcy.