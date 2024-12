Polska centralna. Magnes na firmy

Łukasz Srogosz, dyrektor zakładu produkcyjnego Corning Optical Communications w Strykowie, wskazuje, że strykowski kampus firmy to dwa zakłady produkcyjne, dział badań i rozwoju oraz laboratoria. - Od kilku miesięcy rozwijamy nowe rozwiązania w zakresie Data Center, obsługujące procesy AI, dlatego skupiamy się na poszukiwaniu kandydatów o kompetencjach technicznych w tym zakresie – mówi.

A Kamil Stróż, menedżer zespołu magazynów w Igepa Polska, uważa, że atutem Łodzi są także sprzyjające warunki dla inwestycji, w tym korzystne ulgi podatkowe oraz dostępność dotacji i wsparcia z funduszy unijnych. – Sektor logistyczno-magazynowy w Polsce centralnej jest jednym z najlepiej rozwiniętych w kraju, co zapewnia też dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Choć konkurencja o pracowników jest duża, region oferuje znacznie lepsze możliwości niż inne obszary – mówi.

Miliony metrów hal

Sytuację na rynku magazynów w Polsce analizują też eksperci firmy doradczej Knight Frank.

– W trzech kwartałach popyt na takie powierzchnie utrzymał się na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego. Intensywna w ostatnich latach ekspansja deweloperów wyhamowała, gdyż dostępna powierzchnia magazynowa jeszcze się nie wchłonęła – tłumaczą analitycy. – Od stycznia do września deweloperzy dostarczyli na rynek w Polsce 2,1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, co jest wynikiem niższym o 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Pod koniec września zasoby magazynowe w Polsce to ok. 34 mln mkw.