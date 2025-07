Zarządzanie biznesem wymaga nie tylko trafnych decyzji, ale także dbałości o płynność finansową i wiarygodność partnerów. Zagrożeniem, bez względu na skalę prowadzonej działalności, są nierzetelni klienci oraz kontrahenci.

Zaległe faktury od kontrahentów to codzienność dla właścicieli MŚP w Polsce. W II kwartale 2025 r. 46 proc. firm zgłosiło opóźnienia płatności do 30 dni, a 33 proc. – powyżej 60 dni (Skaner MŚP, BIG InfoMonitor). Brak terminowych wpływów prowadzi do zatorów płatniczych, które mogą zagrozić stabilności finansowej przedsiębiorstw.

Na koniec maja 2025 r. ponad 328 tys. firm figurowało jako niesolidni płatnicy, a ich łączne zaległości kredytowe i pozakredytowe przekroczyły 45,5 mld zł – wynika z danych w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. W ciągu roku nieuregulowane zadłużenie wzrosło o 1,1 mld zł, a liczba nierzetelnych podmiotów zwiększyła się o 4082.

Problem dotyczy nie tylko firm w trudnej sytuacji finansowej. Duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa również opóźniają płatności, co negatywnie wpływa na ich podwykonawców – często mikrofirmy, dla których każda nieopłacona faktura oznacza poważne ryzyko.

Aż 82 proc. MŚP deklaruje, że weryfikuje wiarygodność kontrahentów, korzystając z różnych źródeł danych. Jednak wielu przedsiębiorców nie wie, które informacje są kluczowe i jak je interpretować.

Dla mikro, małych i średnich

Od maja tego roku w ofercie dla firm na portalu bik.pl dostępne jest nowe narzędzie – Raport Weryfikacja Kontrahenta, które integruje dane z zewnętrznych baz i oferuje ich analityczną interpretację. To rozwiązanie wspiera mikro-, małe i średnie firmy w ocenie rzetelności obecnych partnerów biznesowych przy zawieraniu kontraktów, poszukiwaniu nowych klientów czy analizie konkurencji.

– Przedsiębiorca nie musi już samodzielnie pozyskiwać danych z różnych źródeł. Raport Weryfikacja Kontrahenta agreguje informacje o finansach, zarządzie, historii działalności, zadłużeniu, ostrzeżeniach KNF oraz o zadłużeniu z rejestru BIG InfoMonitor – mówi Marcin Gozdek, wiceprezes zarządu BIG InfoMonitor. – Wierzymy, że to narzędzie stanie się standardem w bezpiecznym prowadzeniu biznesu – dodaje.

Raport zawiera prosty wskaźnik ryzyka współpracy, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą łatwiej podejmować decyzje, bez angażowania dodatkowych zasobów.

Dla dużych

– W przypadku dużych przedsiębiorstw, działających na szeroką skalę i współpracujących z wieloma kontrahentami, kluczowe znaczenie ma automatyzacja procesu weryfikacji partnerów biznesowych. W takich okolicznościach niezbędne staje się kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające bezpieczne skalowanie operacji – wskazuje Marcin Gozdek.

Takim rozwiązaniem, które można zintegrować z systemami ERP przez API, jest usługa rozszerzonych raportów BIG InfoMonitor. To pakiet korzyści, który łączy informacje z wywiadowni gospodarczej, m.in. o strukturze kapitałowej, statusie VAT czy obecności na listach sankcyjnych, uzupełniony o wskaźniki ryzyka współpracy, dane o potencjalnych długach, zarówno z bazy BIG InfoMonitor, jak i z BIK czy z ZBP (po uzyskaniu pisemnego upoważnienia sprawdzanego podmiotu).

To racjonalne rozwiązanie dla dużych firm i korporacji, które pozwalają działać efektywnie i bezpiecznie, a zarządowi skupić się na rozwoju biznesu, a nie na analizie ryzyka.

Materiał Partnera