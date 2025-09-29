E-zakupy coraz mocniej zanurzone w technologii

Wartość internetowej sprzedaży detalicznej w sierpniu 2025 r. w cenach bieżących była o 4,9 proc. wyższa niż przed rokiem. Jej udział w sprzedaży ogółem wyniósł 8,1 proc. wobec 8 proc. rok wcześniej.

Reklama Reklama

– Dostrzegamy dalszy, konsekwentny wzrost sektora e-commerce. Według wskaźnika BaseIndex notuje on większą wartość sprzedaży rok do roku o prawie 10 proc. – wylicza Tomasz Gutkowski, ekspert z firmy Univio. Zwraca też uwagę, że polski e-handel utrzymuje imponującą dynamikę wzrostu sprzedaży zagranicznej.

Z najnowszego raportu Gemiusa wynika, że już 41 proc. badanych internautów kupuje w zagranicznych serwisach. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej wybierali Temu (znaczący wzrost w stosunku do poprzednich badań) oraz AliExpress. Częstotliwość zakupu na stronach azjatyckich jest wyższa niż dla serwisów Amazon i eBay.

Rynek z potencjałem

Eksperci z firmy Statista podkreślają, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla rozwoju e-commerce. Jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Prognozowane tempo wzrostu do 2023 r. sięga 5 proc. Pod względem prognozowanej dynamiki w UE wyprzedzają nas tylko Hiszpania, Włochy i Niemcy.

Rynek rośnie, ale jednocześnie daje się zauważyć stabilizację. Zakupy w internecie deklaruje 78 proc. badanych – wynika z danych Gemiusa. To tyle samo co w poprzedniej edycji badania.