Światowej gospodarce grozi kryzys? Prognozy ekonomistów

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego główni ekonomiści przewidują osłabienie globalnej gospodarki w 2026 roku?

Jakie są systemowe zmiany wpływające na globalne środowisko gospodarcze?

Dlaczego problem zadłużenia staje się wyzwaniem dla bogatych krajów?

Które regiony świata będą głównymi motorami wzrostu gospodarczego w 2026 roku?

To nie są zwykłe wahania koniunkturalne, a systemowa zmiana całego środowiska gospodarczego – twierdzą główni ekonomiści uczestniczący w najnowszym badaniu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), The September 2025 Chief Economists'Outlook. W dodatku ta systemowa zmiana odbywa się poprzez ciągłe zaburzenia i rosnącą fragmentację całych gospodarek i poszczególnych sektorów.

Dług to dziś problem bogatych państw

Raport WEF zwraca uwagę na odwrócenie ról w globalnym zadłużeniu; podczas gdy tradycyjnie problemy z długiem były zagrożeniem w krajach rozwijających się, to teraz bogate kraje stoją przed kryzysem fiskalnym. Aż 80 proc. badanych ekonomistów ostrzega przed rosnącymi zagrożeniami długiem w zamożnych krajach. Częściej wymieniają też problemy fiskalne wśród głównych hamulców wzrostu w gospodarkach rozwiniętych (41 proc.) niż w gospodarkach rozwijających się (12 proc.).

Przewidują natomiast, że to rynki wschodzące będą w 2026 r. głównymi motorami wzrostu, a jasnymi punktami na gospodarczej mapie świata mają być Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA), Azja Południowa oraz kraje Azji Wschodniej i Pacyfiku. Co trzeci główny ekonomista przewiduje bardzo silny wzrost gospodarczy w tych regionach w 2026 roku.