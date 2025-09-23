Światowej gospodarce grozi kryzys? Prognozy ekonomistów

Aktualizacja: 23.09.2025 21:44 Publikacja: 23.09.2025 20:24
Foto: AdobeStock
To nie są zwykłe wahania koniunkturalne, a systemowa zmiana całego środowiska gospodarczego – twierdzą główni ekonomiści uczestniczący w najnowszym badaniu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), The September 2025 Chief Economists'Outlook. W dodatku ta systemowa zmiana odbywa się poprzez ciągłe zaburzenia i rosnącą fragmentację całych gospodarek i poszczególnych sektorów.
Raport WEF zwraca uwagę na odwrócenie ról w globalnym zadłużeniu; podczas gdy tradycyjnie problemy z długiem były zagrożeniem w krajach rozwijających się, to teraz bogate kraje stoją przed kryzysem fiskalnym. Aż 80 proc. badanych ekonomistów ostrzega przed rosnącymi zagrożeniami długiem w zamożnych krajach. Częściej wymieniają też problemy fiskalne wśród głównych hamulców wzrostu w gospodarkach rozwiniętych (41 proc.) niż w gospodarkach rozwijających się (12 proc.).
Przewidują natomiast, że to rynki wschodzące będą w 2026 r. głównymi motorami wzrostu, a jasnymi punktami na gospodarczej mapie świata mają być Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA), Azja Południowa oraz kraje Azji Wschodniej i Pacyfiku. Co trzeci główny ekonomista przewiduje bardzo silny wzrost gospodarczy w tych regionach w 2026 roku.
Zróżnicowane są przewidywania dla Chin, gdzie 56 proc. głównych ekonomistów przewiduje w przyszłym roku umiarkowany wzrost przy utrzymaniu się presji deflacyjnej.
Bardziej pesymistyczna jest prognoza dla rozwiniętych państw, w tym Europy i USA. Ucierpią one m.in. przez podkreślany przez 70 proc. ekonomistów bardzo wysoki poziom zakłóceń w wymianie handlowej.
Zdaniem ponad połowy głównych ekonomistów Stany Zjednoczone czeka w przyszłym roku słaby lub bardzo słaby wzrost gospodarczy w połączeniu z wysoką inflacją (59 proc.) przy luźniejszej polityce pieniężnej (85 proc. wskazań). Z kolei w Europie 40 proc. badanych prognozuje słaby wzrost gospodarczy przy luźniejszym podejściu fiskalnym (74 proc.), ale raczej przy niskiej lub umiarkowanej inflacji (88 proc. wskazań).
Ekonomiści wskazują kilka kluczowych obszarów długotrwałych zakłóceń (disruptions), które w dodatku są strukturalne, a nie cykliczne. 78 proc. przewiduje długotrwałe zakłócenia dotyczące surowców naturalnych i energii, 75 proc. mówi o zaburzeniach związanych z rozwojem technologii, a ponad 60 proc. zalicza do tej grupy handel i globalne instytucje gospodarcze.
