Co dalej? Czy Polska ma szanse na awans?

Najważniejsze pytanie brzmi jednak, co dalej? Czy Polska jest w stanie jeszcze awansować i pokonywać w ekonomicznym wyścigu kolejnych rywali? Największe gospodarki – USA i Chiny są poza naszym zasięgiem. Zresztą reszty świata również, skoro wartość rocznego PKB w 2026 r. sięgnąć ma tam odpowiednio ok. 31 bln dol. i 20 bln dol. Ale zdaniem ekspertów, możliwe jest dogonienie i przegonienie Arabii Saudyjskiej (1,12 bln dol.), a może kiedyś również Holandii (1,33 bln dol.) czy Turcji (1,4 bln dol.). Choć oczywiście nie będzie to łatwe i pewne.

– Wiele motorów rozwoju Polski wyczerpuje się na naszych oczach – przyznaje wicedyrektor PIE. Jego zdaniem kluczowa jest tu kwestia kryzysu demograficznego w Polsce, w efekcie czego liczba osób na rynku pracy tylko w ciągu najbliższej dekady skurczy się o 2 mln. Drugim z najpilniejszych wyzwań jest kwestia adaptacji nowych technologii w gospodarce, w tym robotyzacji, automatyzacji, wdrożenia sztucznej inteligencji w modele biznesowe, itp. Na razie pod tym względem wyglądamy słabo.

Do tego trzeba dodać problem transformacji energetycznej, bez czego nie będziemy w stanie konkurować pod względem cen energii, co w Polsce idzie jak po grudzie. I nawet jeśli transformacja w końcu ruszy, efekty będą widoczne za co najmniej kilkanaście lat. Globalnym wyzwaniem są z kolei trendy odchodzenia od idei globalizacji i wolnego handlu (czego Polska była dużym beneficjentem) i rosnący protekcjonizm największych gospodarek.

Potencjał i wyzwania dla dalszego rozwoju

– Polska ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju – ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Benecki wskazuje, że kilka największych i najbardziej rozwiniętych gospodarek, w tym USA, Francja, Włochy czy Japonia, boryka się z problemem zbyt dużych długów, z których przy fatalnej demografii, nie mogą „wyrosnąć”. Sposobem na wyjście z tej sytuacji jest tylko podnoszenie produktywności gospodarki, co może się udać w przypadku Stanów Zjednoczonych, które bardzo dużo inwestują w energetykę i w infrastrukturę AI.

– Na tym tle, mocną stroną naszej gospodarki jest bardzo niski poziom zadłużenia prywatnego i umiarkowany poziom zadłużenia publicznego. To daje nam dużą przestrzeń na dalszy rozwój, na podnoszenie innowacyjności i wydajności gospodarki – zaznacza Rafał Benecki. Ale dodaje, że chcąc wykorzystać tę szansę, potrzebna jest dobra polityka, nastawiona na pobudzenie podażowej strony gospodarki.