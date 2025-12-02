Nie tylko inflacja w dół, ale też tempo wzrostu wynagrodzeń

Wyraźnie hamuje też tempo wzrostu wynagrodzeń, dane opublikowane w listopadzie to potwierdzają. Okazało się, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw urosło w październiku „tylko” o 6,6 proc. r/r (najmniej od lutego 2021 r.), a w całej gospodarce narodowej w trzecim kwartale o 7,5 proc. r/r, poniżej prognoz NBP (8,2 proc.).

Również struktura polskiego wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale (wysoki wynik 3,8 proc. r/r, ale akurat przy słabszej od oczekiwań konsumpcji prywatnej: +3,5 proc. r/r) czy dane z handlu i przemysłu sugerujące dużą konkurencję cenową (niemal zerowy deflator sprzedaży detalicznej, deflacja producencka meldowana przez GUS czy w badaniu PMI) nie dostarczają argumentów za restrykcyjną polityką pieniężną. – Rada Polityki Pieniężnej, biorąc pod uwagę otoczenie makroekonomiczne, powinna obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Tym samym zrobi kredytobiorcom prezent gwiazdkowy – ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Tak jak on przewiduje zdecydowana większość (15 z 18) ankietowanych analityków i zespołów analitycznych.

A może jednak RPP nie obniży stóp procentowych?

Są jednak i pojedyncze głosy za tym, że RPP jednak utrzyma stopy procentowe bez zmian. Jeden z nich należy do Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej. – Nie będę zdziwiony, jeśli Rada obniży stopy, ale stawiam na brak obniżki. Moim zdaniem dotychczasowe dostosowania do poziomów inflacji – aktualnych i prognozowanych za kilka kwartałów – już są adekwatne – ocenia. Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe niemal bez przerwy od ponad pół roku – z sześciu ostatnich posiedzeń decyzyjnych tylko raz (w czerwcu) utrzymała je bez zmian. Łącznie od maja ścięła główną stopę NBP już o 150 punktów bazowych, do 4,25 proc., wyraźnie mocniej niż analitycy spodziewali się w styczniu (średnia prognoz sugerowała obniżki o 75 pb w całym roku). Acz przyznać należy, że również inflacji oczekiwali wówczas, średnio rzecz biorąc, wyraźnie wyższej (w okolicach 3,6-3,8 proc. w drugiej połowie roku).

Soroczyński zwraca też uwagę, że źródłem niepewności dla RPP mogą być ceny energii dla gospodarstw domowych od stycznia. Wciąż nie wiadomo, jakie będą rachunki za prąd od stycznia 2026 r., choć nie przewiduje się dużych podwyżek. Rząd zakłada, że nowe taryfy, które zatwierdzi Urząd Regulacji Energetyki, będą zbliżone do obecnego limitu 500 zł za MWh. Co prawda wzrośnie opłata mocowa, lecz jednocześnie Ministerstwo Energii zapowiada likwidację opłaty przejściowej. – Może się też okazać, że styczeń będzie pretekstem do przejrzenia cenników i część związanych np. z czynszami czy ciepłem – dodaje główny ekonomista KIG.

Soroczyński podaje jeszcze jeden argument za tym, że obniżki stóp procentowych w grudniu możemy nie zobaczyć. Chodzi o to, że RPP dość rzadko robi to w tym miesiącu. W ostatnim dwudziestoleciu takie decyzje były podejmowane wyłącznie w kryzysowych latach 2008 i 2012 r., gdy Rada była w cyklu dużych obniżek, oraz w 2021 r., gdy z kolei RPP była w cyklu podwyżek stóp procentowych w reakcji na szybko rosnącą inflację. Z jednej strony, przed miesiącem prezes Glapiński zastrzegał, że brak ruchów w grudniu „to nie jest uświęcona tradycja”. Z drugiej: według Soroczyńskiego złamanie tej „prawie tradycji” może być sygnałem dla rynków, że dzieje się coś niepokojącego. – To by pokazywało, że jest pilna potrzeba interwencji. Dla mnie zmiana stóp w grudniu i w styczniu w zasadzie nie powinna mieć miejsca. Mamy bardzo płytki rynek walutowy i wówczas nawet niewielkie drgnięcie ręki większego inwestora może dużo zrobić – mówi ekonomista.