Wojciech Szymczak: Czy w świecie AI edukacja jest jeszcze potrzebna

Czy sztuczna inteligencja „wypełni” luki edukacyjne?

Krytyczne myślenie i odpowiedzialność to nadal cenne umiejętności. Wbrew temu, co sugerują firmy produkujące nowe gadżety edukacyjne, tych kompetencji nie da się zdobyć bez solidnej wiedzy. To mit edukacyjny. Jak krytycznie ocenić działanie banku centralnego, nie rozumiejąc mechanizmów obiegu pieniądza? Jak zrozumieć przemiany polityczne w USA bez znajomości historii? Wyjaśnienie nie rodzi się w próżni – musimy inwestować w budowanie wiedzy, a nie tylko uczyć się obsługi narzędzi AI.

Proste ćwiczenie wykonywane przez np. Chat GPT mimo zakumulowanych terabajtów faktów nie zawsze musi prowadzić do uzyskania prawidłowej odpowiedzi. To, na czym uczą się algorytmy sztucznej inteligencji, może nie odzwierciedlać rzeczywistości. I na tym polega główna wartość krytycznego myślenia.

Czy uczniowie potrafią zauważyć, kiedy sztuczna inteligencja się myli? Na to pytanie spróbował odpowiedzieć amerykański zespół naukowców. Uczniom zaprezentowano zadanie z matematyki. Podzielono ich na trzy grupy w zależności od dostępu do narzędzi AI – 1) brak dostępu, 2) dostęp do narzędzia AI, które celowo ma się pomylić, 3) dostęp do narzędzia, które podawało prawidłową informację.

Wśród uczniów z grupy pierwszej 15 proc. udzieliło poprawnej odpowiedzi w porównaniu z 3 proc. w grupie drugiej oraz 97 proc. w grupie trzeciej. Oznacza to, że uczniowie częściej udzielają nieprawidłowej odpowiedzi, jeśli jest to wynik wnioskowania AI. Chociaż część z nich mogłaby poprawnie odpowiedzieć na zadanie, przekonanie o nieomylności AI przewyższa krytyczne spojrzenie na wybrane zagadnienie i jego rozwiązanie.

Jak zmieniać edukację? Więcej matematyki, mniej języka polskiego?

Otwartym pytaniem pozostaje to, jak zmieniać edukację, by zachować jej wartość. W debacie publicznej czasem pojawiają się próby wartościowania edukacji. Po wypowiedzi Sławomira Mentzena dotyczącej wprowadzenia płatnych studiów w Polsce Krzysztof Stanowski skomentował, że kierunki ważne powinny być bezpłatne, a inne kierunki powinny być płatne, ponieważ są tylko realizacją czyjegoś hobby. Czy aby na pewno przesunięcie akcentu na kompetencje techniczne to dobra decyzja z punktu widzenia społeczeństwa?

Zespół badaczy z Kanady i USA analizował wpływ takiej zmiany na losy rumuńskiej młodzieży. Wyniki? Reforma nie wpłynęła znacząco na wybory studiów – nadal decydowały zainteresowania, a nie trudność kierunku. Jednak nowy program edukacyjny sprawił, że u chłopców częściej pojawiały się skrajnie prawicowe poglądy, trudności w relacjach rówieśniczych oraz mniejsze zainteresowanie czytaniem.