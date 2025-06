W maju banki i SKOK-i udzieliły 18,8 tys. kredytów mieszkaniowych (na zakup lokum lub refinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek), o 24 proc. więcej niż rok wcześniej i o 1,3 proc. więcej niż w kwietniu – podało Biuro Informacji Kredytowej. Wartość pożyczek wyniosła 8,25 mld zł, o 31,2 proc. więcej niż rok wcześniej i o 1,7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Rynek się rozpędza, niemniej liczba udzielonych kredytów w ciągu pięciu miesięcy tego roku wyniosła 86,8 tys., o 10,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość pożyczek była mniejsza o 7,7 proc. i sięgnęła 37,4 mld zł. Warto pamiętać, że w porównawczym okresie – szczególnie w pierwszych trzech miesiącach – udzielano pożyczek z programu „Bezpieczny kredyt”. Ten rok to wychodzenie z kryzysu wysokich stóp i niskiej zdolności kredytowej. Dopiero w kwietniu stawki WIBOR spadły, po deklaracji prezesa NBP, a w maju Rada Polityki Pieniężnej zmniejszyła stopę referencyjną z 5,75 do 5,25 proc. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 5,22 proc. WIBOR 6M wynosi 5,05 proc. wobec ponad 5,7 proc. na początku kwietnia

W maju padł nowy rekord średniej kwoty udzielonego kredytu – to już 439,3 tys. zł, o 6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych od marca mocno wzrosła

– Sprzedaż kredytów hipotecznych w maju potwierdza ożywienie na tym rynku. Bez żadnego programu wsparcia oraz przy nadal wysokim poziomie oprocentowania nowo udzielanych pożyczek, wartość akcji kredytowej w maju br. wyniosła już 8,25 mld zł. Jest to wartość niewidziana od 2021 r., pomijając okres od października 2023 r. do lutego 2024 r., czyli obowiązywania programu „Bezpieczny kredyt” – skomentował Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK. – Wysokie dodatnie dynamiki akcji kredytowej w maju br. wynikają zarówno ze wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi w perspektywie kolejnych obniżek stóp procentowych, jak i korzystnej dla kupujących sytuacji stabilizowania się cen na rynku mieszkaniowym. Drugim powodem dodatniej dynamiki wartości nowych kredytów mieszkaniowych jest czynnik statystyczny, gdyż sprzedaż z maja br. odnosimy do sprzedaży z maja 2024 r., gdy zanikł już praktycznie efekt kredytów z puli programu „Bezpieczny kredyt”, a akcja kredytowa hamowana była najwyższym w UE oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych – dodał.