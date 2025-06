Z Donaldem Tuskiem jest tak, że on co innego mówi, co innego robi i to jest jedyna prawidłowość.

Jak powiedział szef gabinetu prezydenta, Andrzej Duda „przestrzegł premiera przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami i powiedział o konsekwencjach” - I bardzo dobrze, że prezydent Andrzej Duda robił to najpierw podczas wywiadów i w mediach, a teraz zrobił to podczas posiedzenia konstytucyjnego organu (chodzi o posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się przed szczytem NATO - red.) – dodał Mastalerek. - Mam nadzieję, że premier to zrozumiał. Ale z Donaldem Tuskiem jest tak, że on co innego mówi, co innego robi i to jest jedyna prawidłowość - zaznaczył Mastalerek.