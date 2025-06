Unia porozmawia o specjalnym budżecie dla wschodnich regionów

Po trzecie, najważniejsze przed nami. W środę i w czwartek europejską stolicą inwestycji stanie się Białowieża. To tam zaprosiliśmy wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Raffaele Fitto i ministrów rozwoju ośmiu państw Unii, które graniczą z Rosją, Białorusią lub Ukrainą. Pierwszy raz w historii Unia porozmawia o specjalnym budżecie dla wschodnich regionów wspólnoty. Pierwszy raz w historii unijne spotkanie najwyższego szczebla odbędzie się na wschodniej granicy UE.

Unijny budżet musi odpowiadać na nowe wyzwania gospodarcze Europy. A te na wschodzie są dziś bezprecedensowe. Bliskość wojny spowolnia rozwój i wyludnia tereny przygraniczne. Te dodatkowe, zewnętrzne czynniki nałożyły się na już niekorzystne trendy. W województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim znajdują się trzy z czterech najszybciej wyludniających się powiatów w całym kraju. Tylko na Podlasiu od wybuchu pełnoskalowej wojny liczba miejsc noclegowych spadła o 11 proc.

Pojawiły się nowe wyzwania infrastrukturalne: od wzmocnienia dróg i torów, by zaspokoiły potrzeby wojskowe, poprzez budowę lotnisk i lądowisk, które lepiej połączą wschód z zachodem, aż po budowę mieszkań i stworzenie nowych miejsc pracy. To sprawi, że standard życia znany z metropolii będzie osiągalny również w mniejszych ośrodkach.

Nie idźmy śladami Detroit

Dziś zapóźnienia inwestycyjne na wschodzie Unii są poważne. Dość powiedzieć, że Białystok jest największym miastem Unii bez własnego lotniska, a staje się jednym z najważniejszych ośrodków dla strategicznego bezpieczeństwa Europy. Rozwój infrastruktury podwójnego zastosowania będzie zresztą jednym z obszarów, które będzie można finansować z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Jego powołanie po negocjacjach z Komisją Europejską też trzeba zaliczyć do sukcesów rządu w ostatnich miesiącach.

Prawda jest brutalna: albo Unia dzisiaj zainwestuje odważnie w regiony, które same nie przyciągną biznesu, mierzą się z problemem depopulacji i nie mają zasobów, aby samemu stawić czoła wyzwaniom, albo za 10, 15 czy 20 lat wyda te same pieniądze na wyciąganie z zapaści europejskich Detroit. W ostatnich latach amerykańskiej stolicy motoryzacji udaje się co prawda powoli wyjść na prostą, ale tylko dzięki wielomiliardowym inwestycjom publicznym i prywatnym. Na dobry koniec naszej prezydencji chcemy przekonać naszych europejskich partnerów do wybrania bramki numer 1 – wzmacniania europejskiej konkurencyjności z korzyścią dla wszystkich państw członkowskich i regionów, bez zostawiania nikogo z tyłu.